Terror en una heladería de La Matanza: golpearon a un hombre delante de su hija de 10 años durante un robo

Un hombre y su hija de 10 años vivieron una escena de terror luego de ser asaltados por tres delincuentes armados mientras se encontraban en una heladería de González Catán, partido de La Matanza. A pesar de que las víctimas no resistieron, fueron golpeadas por los ladrones, quienes escaparon con dinero y pertenencias.

El hecho ocurrió cerca de las 21.30 del lunes en la heladería La Roxy, ubicada sobre la calle Simón Pérez al 5000, a pocos metros del Polideportivo Caminante. Según informaron fuentes policiales, el hombre había ido al local junto a su hija para comprar un helado cuando tres delincuentes ingresaron de manera repentina.

Los asaltantes llevaban camperas, capuchas, gorras y guantes. Uno de ellos tenía el rostro cubierto con un pasamontaña, mientras que los otros dos actuaron sin ocultar su identidad. Apenas ingresaron, amenazaron a los presentes con armas de fuego y exigieron dinero y objetos de valor.

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Ante la situación, el hombre intentó permanecer cerca de su hija para protegerla. Sin embargo, dos de los delincuentes lo separaron de la menor y comenzaron a intimidarlo apuntándole con un revólver mientras le exigían que entregara todas sus pertenencias.

Aunque las víctimas siguieron las órdenes y no intentaron resistirse, la violencia de los asaltantes aumentó con el correr de los segundos. El hombre fue empujado, golpeado y revisado por los ladrones, quienes amenazaron a la niña antes de irse.

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Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes puede observarse cómo los delincuentes empujan al hombre frente al mostrador y lo obligan a entregar sus pertenencias mientras lo amenazan con armas.

Los propietarios del local aseguraron que no es la primera vez que sufren un episodio de estas características. Según relataron, durante los últimos meses padecieron varios hechos de inseguridad y señalaron que la situación se repite desde hace años.

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“Hay una falta de respuesta alarmante. Entran, rompen y roban a cualquier hora. La gente tiene miedo de venir. Ya ni sé la cantidad de denuncias que tenemos hechas, pero todo sigue igual”, expresó la dueña en charla con El trece.

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