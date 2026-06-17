Caso Agostina Vega: Trabajadora del bar "Wachitas" podría complicar a la ex de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en Córdoba, continúa incorporando pruebas y declaraciones. En ese contexto, el testimonio de una trabajadora del bar "Wachitas" podría complicar la situación de Soledad Andreani, acusada de encubrir al principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier, que además es su expareja.

"Wachitas" es el establecimiento que manejaba Andreani, una de las tres detenidas por el crimen de Agostina junto a Barrelier y su amigo, Osvaldo Fassetta. La mujer, identificada con el nombre ficticio de "Carla", relató este miércoles cómo funcionaba el local y dijo que no solo la imputada manejaba el lugar, sino que también la había contratado para realizar trabajos sexuales en una habitación ubicada en el primer piso.

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"Soledad me ofreció trabajar ahí y hacer lo que llamaba 'salidas'. La plata se repartía 50/50, pero vos no sabías cuánto cobraba ella después", explicó "Carla", quien señaló que trabajó allí entre 2020 y 2024, lugar al que llegó mediante quien en ese momento era su novio, cuando ella era menor de edad.

"Yo consumía drogas y ella me quería hacer cosas que yo no quería. Un día empecé a ver nubloso, me puso algo que yo no consumía", recordó. Los clientes no llegaban de casualidad al boliche, que hace días fue clausurado por la Municipalidad de Córdoba, sino que eran referidos por la propia Andreani. "Eran conocidos de ella, gente de plata. No eran tipos secos ni jóvenes", agregó.

Siempre según la testigo, la acusada "empastillaba a los clientes sin su conocimiento" y en una oportunidad habría querido hacérselo a ella. "Sabíamos que le ponía a la gente en los vasos, yo consumía drogas y me quería hacer cosas que yo no quería. Un día empecé a ver nubloso, me puso algo que yo no tomaba", recordó.

Claudio Barrelier, principal detenido por el femicidio de Agostina Vega.

En diálogo con El Doce TV, la joven mencionó que había chicas de 17 años y describió situaciones de abuso: "Había chicas que por necesidad accedían a los extras; que eran esas salidas. Soledad tenía cuadernos donde anotaba las de cada una, creo que tienen que estar ahí en ese nido de ratas".

Por otro lado, "Carla", cuya imagen fue censurada en la entrevista -que además brindó de espaladas para no develar su identidad-, reforzó las sospechas sobre los controles en "Wachita". "Soledad vendía drogas en el lugar, cocaína. La Municipalidad lo clausuraba pero después se pagaba y se volvía a abrir. No sé con quién habrán tenido cuña", sostuvo.

El Ente de Fiscalización y Control resolvió revocar de manera definitiva la habilitación comercial del establecimiento de Nueva Córdoba, situado en Ituzaingó al 500, luego de corroborar reiterados incumplimientos de seguridad, higiene y funcionamiento. De acuerdo a su testimonio, la ex trabajadora de "Wachitas" quiso hablar tras observar a Soledad con los canales de televisión antes de ser detenida, donde manifestó supuestamente haber sido víctima de la manipulación de Barrelier.

El bar "Wachitas" de Nueva Córdoba.

"La forma cínica de esta mina que tenía de mentir, porque está mintiendo. Siempre fue una manipuladora mentirosa que se aprovechó", concluyó acerca de la dueña del auto Ford Ka negro que habría sido utilizado para descartar el cuerpo de Agostina tras el femicidio.

De acuerdo a la abogada Fernanda Alaniz, que representa a Gabriel Vega -papá de la menor asesinada-, cuando "Carla" se presente ante el fiscal Raúl Garzón, que investiga el caso, podría complicar a la acusada. “Puede aportar sobre el manejo que tiene esta gente, los vínculos entre ellos y agravar la situación de Andreani. No es ajena al delito", expresó ante medios locales.

Caso Agostina Vega: de qué se acusa a Soledad Andreani

Según la investigación, Barrelier engañó a Agostina y la hizo ir hasta su casa, en el barrio Cofico. En ese lugar, abusó o habría intentado abusar de ella y supuestamente la estranguló para ocultar el ataque. Más tarde, habría desemembrado el cuerpo y utilizó un vehículo para descartar sus restos en un descampado de la localiad Ampliación Ferreyra.

Las autoridades presumen que el imputado por homicidio triplemente calificado -por femicidio, criminis causae y premeditación- no habría actuado solo. Fassetta y Andreani están acusados por "encubrimiento agravado" y se estipula que habrían tenido diferentes roles, aunque sus abogados defensores rechazaron las pruebas que los vinculan al caso.

Fassetta es amigo de Barrelier, a quien conoció en la cancha por la pasión por ambos por Instituto de Córdoba, y vivía provisoriamente en la casa de Cofico donde, habría ocurrido el crimen. La fiscalía considera que incurrió en ayudar al principal sospechoso al desviar la investigación. En el caso de Andreani, se trata de la persona que le facilitó el Ford Ka negro para deshacerse del cadáver, aunque ella manifestó que lo hizo porque él se lo había pedido prestado para llevarle ropa a un familiar.

FP