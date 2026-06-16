Femicidio de Agostina Vega: Barrelier negó los hechos, no declaró y agravaron su imputación

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, concurrió nuevamente este martes a los Tribunales II de Córdoba para ser indagado por el asesinato de la adolescente de 14 años. El acusado rechazó los cargos en su contra, se negó a declarar y el fiscal Raúl Garzón decidió elevar la imputación en su contra a "homicidio triplemente agravado".

El empleado municipal de 34 años asistió junto a su defensor oficial, Jorge Cassini, y se abstuvo a dar testimonio frente al representante del Ministerio Público Fiscal. Barrelier ya estaba imputado como presunto autor material del crimen de la joven cuyos restos fueron hallados en un descampado de la localidad de Ampliación Ferreyra, a fines de mayo pasado, pero la carátula de la investigación sufrió varios cambios.

Caso Agostina Vega: la defensa de Fassetta sostuvo que su única vinculación con la causa es que "dormía en la casa de Barrelier"

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Fuentes oficiales indicaron que el fiscal modificó la imputación a homicidio triplemente calificado, por femicidio, "criminis causae", es decir, matar para ocultar otro delito preexistente, y por "premeditación"; planificación y cálculo consciente de un acto antes de cometerlo. Si la causa llega a juicio, en caso de ser declarado culpable la única pena prevista en el Código Penal es la prisión perpetua.

Barrelier, que se desempeñaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, había sido dado de alta la semana pasada cuando los médicos y psicólogos del penal de Bouwer decidieran internarlo tras detectar que tenía "pensamientos e ideas suicidas". Tras su breve paso por Tribunales fue trasladado nuevamente a la cárcel, donde se lo había alojado inicialmente.

Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el hombre engañó a Agostina, abusó o intentó abusar de ella y la estranguló para ocultar el ataque. El hecho habría ocurrido el 23 de mayo -día de su desaparición- en la vivienda del acusado, ubicada en la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico de la capital provincial. La joven llegó hasta una zona cercana a la casa en remís, que luego pagó Barrelier, según el testimonio del chofer que la llevó hasta el lugar.

Luego, una cámara de seguridad registró el momento en que la adolescente ingresó al inmueble junto a él, a quien conocía por ser amigo de su mamá, Melisa Heredia. El cuerpo de Agostina fue encontrado casi una semana después y otro dispositivo de vigilancia captó cuando el sospechoso lo habría llevado hasta el descampado en un auto negro para descartarlo.

Caso Agostina: los otros dos acusados

El caso tiene otros detenidos, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Ambos están señalados por el delito de "encubrimiento agravado" y se presume que podrían haber ayudado a Barrelier a ocultar pruebas. Por el momento sigue en duda si prestarán declaración este martes o en los próximos días.

La Fiscalía sostiene que el principal sospechoso no habría actuado solo y que cada uno de ellos cumplió un rol diferente, aunque sus defensas niegan las acusaciones. Fassetta, de 48 años, mantenía una relación de amistad con el empleado municipal porque lo había conocido el año pasado en la cancha, ya que ambos son hinchas del club Instituto de Córdoba.

Soledad Andreani, una de las acusadas por el crimen de Agostina.

Debido a que atraviesa una situación económica compleja, actualmente se hallaba viviendo en la casa de Del Campillo 878 y trabajando en un kiosco. Fassetta conocía a Agostina y a Melisa porque había compartido diferentes actividades con ellas, y de hecho vio a ambas el día de la desaparición de la menor.

Andreani, de 43 años, fue pareja de Barrelier y era empleada del bar "Wachitas", clausurada recientemente por presentar múltiples irregularidades. Además, es la dueña del Ford Ka negro que habría utilizado el imputado por homicidio agravado para trasladar el cuerpo de la chica hasta el descampado.

Días atrás, trascendieron las imágenes de una cámara de seguridad que muestran a la mujer y a su expareja el lunes 25 de mayo frente a una ferretería del barrio Yofre. Primero se ve a Barrelier y a Andreani bajar del vehículo y mantener una conversación. Luego, el hombre abre el baúl y retira lo que parece ser una frazada o manta, que sacude antes de volver a guardar.

El video también muestra cómo, una vez finalizadas esas maniobras, Barrelier y Andreani guardan distintas compras que ella hizo en el negocio antes de retirarse del lugar.

FP