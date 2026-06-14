Caso Agostina Vega: el abogado de Osvaldo Fassetta cuestionó la prueba de ADN

Eduardo Medina Allende, el abogado de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el caso de Agostina Vega, negó cualquier relación de su defendido con el asesinato de la adolescente y puso en duda el ADN, un elemento que podría ser fundamental para la causa.

Osvaldo Fassetta

Fassetta se encuentra detenido por la acusación de encubrimiento agravado, en ese contexto, la fiscalía asegura que tendría alguna clase de participación posterior al femicidio de la adolescente cordobesa de 14 años, según la Agencia Noticias Argentinas (NA).

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Claudio Barrelier, el principal acusado de la causa, es considerado por los investigadores el responsable del asesinato de Agostina. De acuerdo a la hipótesis judicial, el exempleado municipal habría sido ayudado por otras personas para esconder las pruebas del crimen y trasladar el cuerpo de la joven. Por ese motivo, también se detuvo a Soledad Andreani, expareja de Barrelier, a la que se acusa del mismo delito que Fassetta.

Soledad Andreani

En el canal TN, Medina Allende negó, de manera contundente, que su defendido participara del hecho y puso en duda, especialmente, que existan ADN de Fassetta en el cuerpo de Agostina. Al hablar de la pericia realizada sobre muestras conseguidas en la autopsia, remarcó: “Es imposible que haya ADN de Fassetta debajo de las uñas de esa nena”.

El letrado también sostuvo la versión de su cliente dando detalles sobre lo que habría hecho durante la noche en la que habría sucedido el asesinato. De acuerdo al abogado, Fassetta trabajó desde las 21 horas y volvió a la vivienda de Barrelier, donde vivía temporalmente, a la mañana del día siguiente, por ese motivo “no tiene relación alguna con lo ocurrido”.

Según la investigación, Fassetta era amigo de Barrelier desde hacía diez meses y se habrían conocido en el ambiente del fútbol al ser los dos seguidores de Instituto de Córdoba.

Claudio Barrelier

Hallaron “dos ADN debajo de las uñas” de Agostina Vega, confirmó el abogado de los abuelos de la joven asesinada

El pasado 8 junio, Carlos Nayi, el abogado de los abuelos de Agostina Vega, confirmó que se hallaron rastros de “dos ADN debajo de las uñas” de la adolescente de 14 años encontrada asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba.

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Además, afirmó que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de la adolescente, para definir “si comprende sus actos”.

HM