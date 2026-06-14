Baradero: cayó una banda de 12 boqueteros que planeaba saquear el tesoro del Banco Provincia

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires frustraron la madrugada de este domingo un intento de robo bajo la modalidad "boqueteros" en la sucursal del Banco Provincia de la ciudad bonaerense de Baradero, tras un rápido y coordinado accionar que terminó con la detención de 12 personas. El megaoperativo se desplegó de forma inmediata para neutralizar a la banda criminal antes de que lograran saquear las cajas de seguridad y los cajeros de la entidad, cortando el golpe justo a tiempo.

Fuentes policiales anticiparon a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se produjo en la sede bancaria ubicada estratégicamente en la intersección de las calles Fray Justo Santa María de Oro y Boedo, en pleno centro de la localidad.

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Debido a la complejidad del plan delictivo y la peligrosidad de la banda, en el lugar intervinieron efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto con el apoyo del Grupo Halcón, quienes cercaron la manzana y redujeron a los sospechosos sin que se registraran heridos.

Los detenidos: 11 hombres y una mujer

El saldo del procedimiento fue un duro golpe a la delincuencia organizada. De los 12 detenidos que quedaron a disposición de la Justicia, se confirmó que hay 11 hombres y una mujer.

Las autoridades se encuentran investigando los antecedentes de los sospechosos y si contaban con apoyo logístico local o información interna para realizar el túnel o boquete. Se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre el armamento y las herramientas secuestradas en el lugar del hecho.

Este resultado el fruto de una exhaustiva investigación que llevaba alrededor de 20 días de tareas de inteligencia, la cual permitió detectar a tiempo los movimientos de una organización criminal que analizaba dos posibles objetivos: una sucursal bancaria en Baradero y otra en Morón.

Finalmente, las fuerzas de seguridad concentraron los procedimientos en la ciudad del norte bonaerense, donde los efectivos lograron interceptar con éxito a los sospechosos justo antes de que pudieran avanzar con la fase final del plan.

Un arsenal secuestrado

Durante los allanamientos en el lugar, los investigadores secuestraron un verdadero arsenal logístico compuesto por palas, mazas, amoladoras, discos de corte, alicates y bolsas para retirar escombros, además de dos pistolas y cuatro teléfonos celulares, elementos que ahora serán sometidos a peritajes para reconstruir la logística de la organización.

En Baradero, si bien la magnitud de la excavación todavía no fue determinada por los peritos, varios de los detenidos presentaban notorios rastros de barro en su ropa, un indicio clave que reforzó de inmediato las sospechas sobre los trabajos subterráneos que ya venían realizando para acceder a la entidad bancaria.

Nexo uruguayo y el antecedente de San Isidro

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un ciudadano uruguayo entre los arrestados, un dato que remite inevitablemente a otra causa reciente: la desarticulación, en septiembre de 2024, de una banda integrada por delincuentes uruguayos vinculados a la barra brava de Nacional, acusados de construir un impresionante túnel de 150 metros de extensión para intentar ingresar a una entidad bancaria en San Isidro.

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Aquella obra clandestina incluía sistemas de ventilación, iluminación eléctrica, estructuras reforzadas para evitar derrumbes y una compleja ingeniería subterránea, lo que evidenció en su momento un nivel de planificación pocas veces visto en el país.

Mientras continúan las pericias técnicas y los procedimientos judiciales pertinentes, los investigadores buscan determinar si la organización detenida en Baradero mantenía algún tipo de vínculo con otras bandas especializadas en robos de alta complejidad o si guardan relación con el histórico "Robo del Siglo".

En aquel recordado caso, la organización ingresó al banco simulando una toma de rehenes y, mientras negociaba con la Policía, escapó por un sofisticado túnel conectado a la red de desagües pluviales, conmocionando al país y convirtiéndose en una referencia obligada cada vez que aparece una maniobra delictiva vinculada a túneles o boquetes.

MEG/HB