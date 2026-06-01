El Banco de la Provincia de Buenos Aires dispuso la venta de 24 inmuebles propios a través de un mecanismo de licitación pública. La entidad financiera bonaerense abrió el proceso de convocatoria para inversores y particulares interesados en adquirir estas unidades, las cuales forman parte de sus activos recuperados o en desuso. La apertura de los sobres con las ofertas de los compradores será el lunes 8 de junio y la tasación de base para cada lote quedó fijada en dólares estadounidenses.

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La distribución geográfica de los bienes raíces abarca diferentes puntos estratégicos del territorio provincial y de la Capital Federal. Entre las unidades seleccionadas se encuentran terrenos, locales comerciales, plantas industriales y viviendas residenciales. El banco busca mediante este procedimiento administrativo transparentar la transferencia de los activos a manos del sector privado, asegurando la libre concurrencia de oferentes mediante el pliego de bases y condiciones generales.

Las tasaciones oficiales base asignadas por los peritos de la institución bancaria muestran una dispersión sujeta a las características de superficie y locación de cada propiedad. El lote de menor cotización inicial se ubicó en los 12.000 dólares estadounidenses, correspondiente a una fracción de tierra en la localidad de Campana. En la otra escala del listado, el inmueble con el valor base más elevado se tasó en 2.390.000 dólares, situado en el partido de San Martín.

Ubicaciones de los inmuebles licitados por el Banco Provincia

El listado de los bienes raíces distribuidos en el conurbano bonaerense y el interior incluye propiedades en Avellaneda, Bahía Blanca, Campana, Junín y La Plata. También se registran inmuebles sujetos a compulsa pública en los partidos de Morón, Olavarría, Pergamino, Pilar, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Tandil, Vicente López y Zárate. A esta nómina se suman terrenos localizados en Chivilcoy, Coronel Pringles, Las Flores, Lobos, Pehuajó, Rojas, Saladillo y Tres Arroyos.

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La única propiedad ubicada fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires se encuentra en la Capital Federal. Se trata de un piso de oficinas céntrico con cocheras en el barrio de San Nicolás, sobre la calle San Martín al 100, cuyo valor base se fijó en 545.000 dólares estadounidenses. Las autoridades de la entidad confirmaron que los interesados pueden coordinar visitas presenciales para revisar el estado edilicio de las estructuras antes de formalizar sus propuestas.

El cronograma oficial fijó las fechas límite para la recepción de los pliegos y la posterior apertura de los sobres con las cotizaciones. El acto administrativo de apertura de ofertas se llevará a cabo en la sede central de la Gerencia de Logística del Banco Provincia, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ordenamiento legal del proceso exige que cada presentación incluya una garantía de oferta equivalente a un porcentaje del valor base estipulado para el inmueble.

Condiciones financieras y plazos de la licitación pública

El pliego general de la convocatoria determina que el pago de las propiedades adjudicadas deberá efectivizarse al contado o mediante la entrega de un anticipo y la posterior firma de la escritura traslativa de dominio. Los gastos de escrituración, tasas municipales atrasadas, impuestos provinciales y honorarios profesionales correrán por cuenta exclusiva de la parte compradora, de conformidad con las pautas de contratación vigentes que regulan las licitaciones del sector público previsional.

La entidad bancaria con sede en la ciudad de La Plata habilitó canales de consulta digital a través de su portal web institucional para que los participantes descarguen los formularios de preinscripción. Los interesados tienen que acreditar la procedencia legítima de los fondos destinados a la operación inmobiliaria, bajo las normativas de control impuestas por el Banco Central de la República Argentina y las leyes de prevención del lavado de activos en transacciones comerciales.

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Las autoridades del Banco Provincia remarcaron que el directorio se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas en caso de que ninguna alcance las expectativas de recupero financiero fijadas en las tasaciones de base. De este modo, los activos que queden desiertos en esta primera instancia de licitación pública permanecerán bajo la administración patrimonial de la banca pública bonaerense hasta la apertura de un nuevo llamado a compulsa.

GZ / lr