Créditos hipotecarios: crece la compra de viviendas, pero solo el 5% puede acceder

El mercado inmobiliario comenzó a mostrar señales de recuperación impulsado por los créditos hipotecarios, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Así lo afirmó Joaquín Tomé, planificador y economista urbano y director del Centro de Estudios Económicos Urbanos de la Universidad de San Martín, quien destacó que, aunque las cifras de abril de 2026 no crecieron frente al año pasado, se mantienen en niveles históricamente altos.

“Las cifras de 2025 fueron récords en términos de crédito hipotecario, incluso superiores al boom que se vivió durante la presidencia de Mauricio Macri”, explicó Tomé. Según detalló, esta situación permitió dinamizar las operaciones de compra y reducir considerablemente el stock de propiedades usadas en venta.

El especialista señaló que el crédito hipotecario volvió a convertirse en una herramienta clave para acceder a la vivienda propia. “Hay más compra a partir del crédito hipotecario”, afirmó, y agregó que el stock de inmuebles usados en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 120.000 propiedades a unas 70.000 actualmente.

¿Conviene comprar o alquilar?

Durante la entrevista, Tomé remarcó que no existe una única respuesta para todos los casos y que la decisión depende de múltiples factores personales y económicos. Por eso, desde el Centro de Estudios Económicos Urbanos desarrollaron la calculadora “Comprar o Alquilar”, una herramienta online para evaluar cada situación particular.

“Todos crecimos con la idea de que alquilar era tirar la plata”, sostuvo el economista, aunque aclaró que durante muchos años acceder a un crédito hipotecario en Argentina fue prácticamente imposible. En ese sentido, recordó que el crédito hipotecario representa apenas el 0,5% del PBI argentino, muy por debajo de otros países de la región como Chile o México.

El acceso sigue siendo limitado

Tomé también advirtió sobre las dificultades reales que enfrenta gran parte de la población para acceder a una vivienda mediante financiamiento bancario. “Solo el 5% de la población argentina puede pagar una cuota de crédito hipotecario”, afirmó, tomando como referencia la compra de un departamento de 150.000 dólares.

Además, explicó que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales obstáculos para acceder al financiamiento. Aun así, destacó avances en la incorporación de monotributistas y trabajadores independientes al sistema crediticio.

Finalmente, el economista recomendó analizar cuidadosamente la situación personal antes de asumir una deuda a largo plazo. “Una compra es un compromiso, es una deuda de 20 años que debe ser honrada”, concluyó, y subrayó la importancia de evaluar tanto la estabilidad de ingresos como los proyectos de vida antes de tomar una decisión inmobiliaria.