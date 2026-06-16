Comenzó el juicio por el caso Loan: piden detener a todos los acusados que están en libertad

Este martes se dio inicio en Corrientes al juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio, el 13 de junio de 2024. El tribunal juzgará a 17 personas por distintos delitos, que van desde la sustracción del menor de dad hasta el entorpecimiento de la investigación y malversación de fondos públicos.

El debate, que se estima durará al menos cuatro meses, contará con la declaración de más de 180 testigos. El objetivo central de la fiscalía es determinar el paradero del niño, cuya pista se perdió en un naranjal del paraje El Algarrobal, cuando el pequeño y su padre habían ido a un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina.

Juicio por el caso Loan: comienza el debate en Corrientes y las defensas buscan impugnar el proceso con planteos de nulidad

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Algunos de los primeros acusados en llegar al tribunal fueron María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de 9 de Julio y su marido, el excapitán de navío Carlos Pérez, que tienen prisión preventiva. Mónica Millapi es la única de las acusadas en la causa principal por sustracción que está conectada por la plataforma Zoom desde la provincia de Neuquén, donde cumple prisión domiciliaria.

También están presentes en la sala Laudelina Peña, tía del menor desaparecido, y varios de los acusados en la segunda causa vinculada al desvío de la investigación por la desaparición del nene, como Nicolás Soria. Los fiscales del juicio son Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, aunque el Ministerio Público llevó alrededor de 20 auxiliares para su equipo.

Comenzó el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes.

Solicitan que los acusados en libertad sean detenidos

El psicólogo forense Esteban Rossi Colombo, imputado en la segunda causa relacionada a la desaparición de Loan no se presentó a la audiencia de esta mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la capital correntina, donde se lleva a cabo el proceso. Por ende, fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención.

Además de estar acusado de privación ilegítima de la libertad y estafa calificada, se lo imputa y por falso testimonio en audiencia y usurpación de títulos por ejercer la psicología sin matrícula en Corrientes (ejerce en Tucumán).

En ese contexto, la Fiscalía pidió que, además de Colombo, se detenga al resto de los imputados que se encuentran en libertad. Sin embargo, los jueces lo rechazaron.

Caso Loan: Quiénes son los 17 acusados

En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Según la hipótesis de la Justicia federal, habrían actuado de manera coordinada para apartar a Loan de su entorno familiar cuando fue a almorzar con su padre, José Peña, a la casa de su abuela, Catalina, y luego encubrir lo ocurrido.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos otras 10 personas a juicio: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, alias "El Americano", Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

En esta causa paralela, que se acordó juzgar junto a la principal, los acusados se habrían presentado como asesores o integrantes de la Fundación Lucio Dupuy, aunque varios de ellos no tenían vínculo formal con la organización o no contaban con las habilitaciones profesionales que decían poseer.

Dónde se desarrolla el juicio por Loan

Las jornadas del juicio por la desaparición de Loan se desarrollan en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad. El expediente llega a esta instancia con más 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de ambas causas, por la sustracción del pequeño y por la de entorpecimiento.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de esa provincia está integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

Las primeras audiencias se realizarán los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Después, el debate continuará todos los miércoles y jueves. El esquema causó algunos cuestionamientos por lo espaciado del cronograma, pero los magistrados explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.

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FP