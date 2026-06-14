Comienza el juicio por Loan Peña: “Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar”

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará este martes en la provincia de Corrientes, a dos años de la última vez que se vio al niño de 5 años durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio. El debate se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, contará con 17 imputados, cerca de 200 testigos y más de 900 fojas de prueba. Los fiscales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer buscarán probar ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco la responsabilidad de los imputados por la desaparición de Loan.

A dos años del hecho, que mantiene en vilo al país bajo sospechas de crimen organizado y trata de personas, la fiscal general Pourcel fue tajante: “Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan”.

María Noguera, madre de Loan, será una de las primeras testigos en declarar en el juicio que busca esclarecer la desaparición de su hijo

La investigación no logró determinar el paradero del niño ni esclarecer qué sucedió aquella tarde en el paraje Algarrobal, donde Loan participaba de un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña.

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Debido a la magnitud del caso y al impacto mediático que generó en todo el país, se dispuso un importante operativo de seguridad para resguardar a imputados, familiares, abogados, testigos y periodistas que asistirán a las audiencias.

El expediente "El Naranjal"

Esta hipótesis sostiene que los tíos de la víctima y un grupo de allegados actuaron de manera coordinada para apartar al menor de la custodia de su padre, José Peña, bajo la excusa de ir a buscar naranjas.

Todos llegan al juicio con prisión preventiva, medida que fue ratificada por el tribunal en la previa del inicio del proceso. Los acusados son:

Antonio Benítez y Laudelina Peña (tíos de Loan).

y (tíos de Loan). El matrimonio integrado por el excapitán de navío Carlos Pérez y la exfuncionaria María Victoria Caillava .

y la exfuncionaria . Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi .

y . El entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, imputado por encubrimiento y desvío de la búsqueda inicial.

La "zona cero" del caso Loan. Escenario de peritajes e inspecciones

Entre los elementos centrales del expediente aparecen las pericias odoríferas realizadas con perros rastreadores, que marcaron rastros del niño en la camioneta del matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, y luego en un Ford Ka rojo vinculado a la investigación. A ello se suman registros telefónicos, movimientos de vehículos durante la franja horaria crítica y contradicciones en las declaraciones de varios de los imputados.

Por otro lado, serán juzgados diez integrantes vinculados a la Fundación Lucio Dupuy, acusados de haber entorpecido y desviado la investigación mediante pistas falsas y maniobras que dificultaron el esclarecimiento del caso.

Caso Loan: la Justicia que sostiene la búsqueda y la Justicia que quiere bajar los brazos

Los imputados son Nicolás Gabriel Soria, conocido como "El Americano", Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

Cronograma de las audiencias y los primeros testigos

Dada la complejidad del entramado criminal y judicial, los fiscales estiman que las audiencias podrían extenderse durante al menos seis meses.

Las jornadas iniciales se distribuyen de la siguiente manera:

Martes 16 y Miércoles 17 de junio: Destinados exclusivamente a la presentación de lineamientos y planteos preliminares de cada una de las partes.

Jueves 18 de junio: Inicio de las declaraciones testimoniales. Los primeros en sentarse frente al tribunal serán los padres del niño, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, seguidos por su hermano, Mariano Peña.

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el exmarino Carlos Pérez, están imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan

La lista global incluye a casi 200 testigos. Para la segunda semana de debate, se prevé citar al resto de los hermanos del niño: Cristián Ramón Peña, Alfredo Maximiliano Peña, José Omar Peña, Cesar Iván Peña y Fernando Peña. Posteriormente, declararán Camila Ayelén Macarena Peña (hija de Laudelina), los tíos Ceferina Ignacia Noguera y Alberto Sebastián Noguera, y la abuela de Loan, Catalina, en cuya casa de paraje Algarrobal se produjo la última reunión familiar antes de la desaparición del niño. También serán convocados otros familiares y allegados que estuvieron presentes durante las horas previas al hecho.

La reconstrucción de la última tarde de Loan

La reciente inspección ocular en la "zona cero" del naranjal ratificó la postura de los investigadores: por la distancia y la dificultad del terreno, el niño de 5 años jamás pudo haberse alejado o perdido por sus propios medios. Según la investigación, fue sustraído de la custodia de su padre, José Peña, durante el almuerzo familiar.

La desaparición de Loan se produjo entre las 13.52, cuando el niño fue fotografiado caminando hacia un naranjal junto a otros menores y algunos adultos, y las 14.25, cuando se registró una comunicación telefónica entre dos personas involucradas en la causa.

Una hora después, comenzó la alarma.

La exfuncionaria María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, participaron del almuerzo en la modesta vivienda de Catalina Peña, donde Loan fue visto por última vez antes de desaparecer

A las 15.26 se comunicaron con la madre para advertirle que no encontraban al niño y la Policía llegó al lugar cerca de las 16.30.

Desde entonces, la investigación atravesó múltiples hipótesis: trata de personas, secuestro, accidente, homicidio, encubrimiento y desaparición forzada. Ninguna logró explicar de manera concluyente qué ocurrió con el menor.

"Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan", afirmó la fiscal Pourcel en declaraciones a A24.

Irregularidades en la investigación

La búsqueda de Loan estuvo atravesada por denuncias de irregularidades desde los primeros días. Uno de los datos más sensibles es que entre los imputados figuran funcionarios públicos, incluido el entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

En medio de la conmoción social que generó la desaparición, el intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, llegó a pedir públicamente que se investigara a la Policía local. "Revisen a la policía", reclamó ante vecinos movilizados en la plaza del pueblo, donde también habló de corrupción, narcotráfico y estructuras de poder que operaban en la zona.

El jefe comunal descartó desde un primer momento que el niño se hubiera perdido. "Es evidente que se lo llevaron", sostuvo entonces, mientras advertía sobre la presencia de redes criminales en una localidad atravesada por la ruta provincial 123.

La desaparición de Loan reactivó el recuerdo de otros casos que marcaron al norte argentino, como el asesinato de Marito Salto en Santiago del Estero y el crimen de "Ramoncito" González en Corrientes. Ambos expedientes estuvieron atravesados por denuncias de abuso, encubrimiento, conexiones con redes delictivas y sospechas sobre la participación o protección de sectores de poder.

GD