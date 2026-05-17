Caso Loan: realizan una inspección en la zona donde desapareció

Casi dos años después de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia volverá a caminar los mismos senderos, atravesar el mismo campo y detenerse frente a los mismos lugares que quedaron congelados desde aquel almuerzo del 13 de junio de 2024.

No será una reconstrucción formal ni una recreación del caso. Pero sí una escena cargada de peso simbólico y judicial: jueces, fiscales, defensas e investigadores recorrerán el próximo martes el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, para observar de primera mano el escenario donde el niño fue visto por última vez.

La inspección ocular comenzará en la casa de Catalina, la abuela de Loan, donde ese mediodía se realizó el almuerzo familiar que precedió a la desaparición.

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Desde allí, la comitiva judicial avanzará hacia otros puntos que se volvieron centrales dentro del expediente: el naranjal al que fueron varios de los presentes, el lugar donde apareció uno de los botines del chico de cinco años y el hotel donde se alojaron algunos de sus primos durante los primeros días de búsqueda.

La medida llega pocas semanas antes del inicio del juicio oral previsto para el 16 de junio y busca algo más que una simple observación del terreno.

Según explicaron fuentes judiciales, el objetivo es que el Tribunal pueda construir una “dimensión concreta y territorial” del caso antes de escuchar a imputados y testigos en la sala de audiencias.

Porque en un expediente atravesado por contradicciones, tiempos confusos y versiones cambiantes, las distancias reales pueden transformarse en un elemento decisivo.

Cuánto se tarda en caminar desde la casa hasta el naranjal. Qué visibilidad existe entre distintos sectores del campo. Qué zonas quedan aisladas. Qué recorridos eran posibles aquella tarde. Todo eso formará parte del recorrido.

La escena judicial tendrá además una fuerte carga emocional. El paraje El Algarrobal dejó de ser hace tiempo un paisaje rural perdido dentro de Corrientes para convertirse en uno de los lugares más reconocibles del país.

Allí comenzó una búsqueda desesperada que con el correr de las semanas derivó en una investigación atravesada por sospechas familiares, acusaciones cruzadas, hipótesis de trata, encubrimientos y detenciones que terminaron alcanzando incluso a funcionarios policiales y municipales.

En el banquillo estarán la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, la tía del niño Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, además de Mónica del Carmen Millapi, Daniel Ramírez –conocido como “Fierrito”– y el excomisario Walter Maciel. Todos serán juzgados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.