Un chofer de ómnibus llevaba droga entre valijas de pasajeros

Un hombre de 55 años fue detenido en el barrio porteño de Villa Lugano luego de intentar sobornar a efectivos de la Policía de la Ciudad cuando transportaba más de 100 kilos de marihuana dentro de un auto y terminó confesando que llevaba droga.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones Comunales 8 (DIC8) durante una recorrida preventiva en el margen sur del Barrio 15.

Los agentes observaron durante la noche a un hombre que cargaba cajas encintadas en el baúl de un Volkswagen Bora. Los paquetes eran trasladados en un carro desde una vivienda ubicada en un pasillo de la zona de Santander y Timoteo Gordillo.

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Una vez completada la carga, el conductor abordó el vehículo y se retiró del lugar, aunque fue interceptado por los policías a unos 150 metros.

Según indicaron las fuentes, cuando ya estaba reducido el sospechoso admitió ante los efectivos: “Hay marihuana”, para luego intentar ofrecer dinero y evitar el procedimiento policial.

Durante la requisa del vehículo, los oficiales encontraron cuatro cajas envueltas en nylon negro y cinta adhesiva que contenían 142 ladrillos de marihuana con pesos de entre 650 y 800 gramos.

El pesaje posterior determinó que el cargamento alcanzaba los 102,100 kilogramos de droga.

A partir de la investigación, los detectives establecieron que el detenido trabajaba como chofer de una empresa de ómnibus y que utilizaba las bauleras de micros de larga distancia para trasladar la marihuana hacia la provincia de Córdoba.

De acuerdo con los investigadores, el hombre aprovechaba su función como conductor para esconder primero las cajas con droga en la parte trasera del compartimiento de equipajes y luego cubrirlas con valijas de pasajeros para dificultar eventuales controles sobre las rutas.