Trofeos, medallas y raquetas: el doloroso robo que sufrió Juan Martín Del Potro

Hay robos que se cuentan por dinero. Y otros que se miden por lo que ya nunca podrá recuperarse. Cuando Patricia Lucas abrió la puerta de la casa familiar en Tandil se encontró con una escena devastadora. Cajones abiertos, habitaciones revueltas, objetos tirados en el piso y un silencio extraño dentro de una vivienda acostumbrada durante años a guardar una parte importante de la historia del deporte argentino.

Los delincuentes habían entrado mientras no había nadie y no solo se llevaron dinero, joyas y relojes. También escaparon con trofeos, medallas, raquetas y recuerdos personales de la gloriosa carrera de Juan Martín del Potro, piezas cargadas de un valor imposible de calcular.

Según los datos difundidos por el medio local El Eco de Tandil, el robo ocurrió durante la noche del viernes en la vivienda ubicada en la zona de Don Bosco, conocida también en Tandil como “La Torre de Tandil”. Para ingresar, los ladrones rompieron uno de los ventanales y aprovecharon varias horas de ausencia para moverse con tranquilidad dentro de la propiedad.

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Los investigadores creen que no fue un golpe improvisado. Es que la manera en la que recorrieron la casa y el tipo de objetos que eligieron alimentó rápidamente una sospecha: que alguien conocía de antemano qué había adentro y dónde estaba guardado.

Entre lo robado aparecen varias raquetas utilizadas por Del Potro a lo largo de su carrera profesional, trofeos y medallas acumuladas durante años en el circuito internacional. También desapareció una alianza que pertenecía al padre del extenista, uno de los objetos que más impactó en el entorno íntimo de la familia.

Ese detalle terminó de transformar el caso en algo más profundo que un simple hecho de inseguridad.

Porque Del Potro no guardaba esos objetos como piezas de exhibición. Eran parte de una historia atravesada por triunfos, lesiones, regresos y despedidas.

La historia del chico de Tandil que a los 20 años venció a Roger Federer en la final del US Open 2009 y se convirtió en uno de los grandes ídolos deportivos argentinos. La del jugador que peleó durante años contra las lesiones en las muñecas y las rodillas hasta quedar prácticamente expulsado del circuito por el dolor físico.

En esa casa convivían los recuerdos de las medallas olímpicas, las camisetas intercambiadas, las raquetas de los grandes partidos y también la vida familiar construida lejos de los flashes.

Entre los objetos que buscan reconstruir los investigadores también aparecen recuerdos vinculados a la etapa más exitosa de la carrera del tandilense, que durante años se mantuvo entre los mejores jugadores del mundo y construyó una relación especial con el público argentino. Cada trofeo y cada raqueta tenían detrás una historia deportiva, pero también un recorrido emocional ligado a viajes, recuperaciones y momentos compartidos con su entorno más cercano.

En las últimas horas trascendió además que algunos de los elementos sustraídos no estaban exhibidos sino guardados en distintos sectores de la vivienda, un dato que reforzó todavía más la hipótesis de un robo planificado. Los pesquisas creen que los delincuentes no actuaron al azar y que pudieron haber contado con información previa sobre la disposición interna de la casa y los horarios de ausencia.

De acuerdo a los voceros, los investigadores del caso comenzaron a analizar cámaras de seguridad privadas y municipales para intentar reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del robo.

La investigación quedó en manos de la Justicia de Tandil, que por estas horas intenta determinar si la banda ya había realizado tareas de inteligencia previas en la zona. Los pesquisas tampoco descartan que los delincuentes hayan seguido movimientos cotidianos de la familia para detectar cuándo la vivienda quedaba vacía.

Por eso el golpe generó conmoción inmediata en Tandil.

La ciudad no solo vio crecer a Del Potro. También acompañó cada tramo de su carrera, desde los entrenamientos en el club Independiente hasta las multitudinarias caravanas después de sus grandes victorias. Hasta ahora no hay detenidos.

La principal hipótesis apunta a una banda que habría actuado con información previa sobre los movimientos de la familia y sobre los objetos de valor que había dentro de la casa.