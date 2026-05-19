Caso Loan: la Justicia inspeccionó la casa de la abuela y el naranjal donde desapareció el niño

A menos de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia realizó este martes una inspección ocular en los lugares considerados clave de la investigación. El operativo incluyó recorridas por la casa de la abuela del menor, el campo lindero y el naranjal donde fue visto por última vez.

La medida se llevó adelante en Corrientes con la participación de jueces, fiscales, querellantes, defensores y representantes de todas las partes involucradas en el expediente. El objetivo es reconstruir recorridos, distancias y movimientos antes del inicio del juicio oral, programado para el próximo 16 de junio.

Qué lugares inspeccionó la Justicia en el caso Loan

El primer punto revisado por los investigadores fue la vivienda de Catalina, la abuela del niño, ubicada en el paraje Algarrobal. Luego, la recorrida avanzó hacia el naranjal considerado la “zona cero” de la desaparición.

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Durante el operativo también estuvieron presentes familiares del menor. José Peña, padre de Loan, habló brevemente ante los medios y aseguró: “Estamos acá, en la espera y en la lucha, así que seguimos”.

Según explicó Jorge Monti, abogado de algunos de los imputados, uno de los puntos centrales de la inspección fue analizar nuevamente el naranjal y comparar las condiciones actuales del lugar con las fotografías incorporadas al expediente.

El letrado señaló además que, pese al paso del tiempo, el sector mantiene características similares a las registradas durante los primeros rastrillajes realizados tras la desaparición del niño.

La hipótesis que investiga la Justicia

La causa investiga qué ocurrió el 13 de junio de 2024, cuando Loan desapareció tras un almuerzo familiar. La principal hipótesis sostiene que el menor habría sido apartado del grupo y posteriormente ocultado.

Con el avance de la investigación, la Justicia descartó progresivamente la teoría de un extravío accidental y comenzó a enfocarse en posibles delitos vinculados a la sustracción y ocultamiento de menores.

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El expediente federal tiene actualmente siete imputados, entre familiares, allegados y un excomisario local. En la causa se investigan delitos como abandono de persona, encubrimiento, falso testimonio y sustracción de menores.

Las pruebas y los puntos clave del expediente

Entre los elementos más relevantes del caso aparece el hallazgo de una zapatilla atribuida a Loan, aunque posteriores pericias indicaron que podría haber sido colocada en el lugar para desviar la investigación.

También fueron incorporados análisis realizados sobre vehículos vinculados a personas detenidas, donde se detectaron rastros odoríficos compatibles con el niño.

La sospecha de una posible red de trata de personas derivó además en la intervención de la Justicia federal y en la participación de organismos nacionales especializados en investigaciones complejas.

Cómo seguirá el proceso judicial

La inspección ocular realizada este martes tiene carácter técnico y busca reforzar las reconstrucciones previas antes del debate oral y público.

Desde la Justicia aclararon que los testigos convocados durante la recorrida no podían ser interrogados y que su función fue únicamente señalar ubicaciones y escenarios relevantes para el expediente.

El operativo contó con custodia de Gendarmería Nacional y se realizó sin acceso al público ni a periodistas para preservar la intimidad de los lugares inspeccionados y garantizar la seguridad del procedimiento.

LB