El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este lunes la alerta Sofía en medio de la búsqueda de Nahuá Santos Riquelme, un nene de seis años que desapareció en Esquina, Corrientes. El pequeño habría sido secuestrado por su padre, quien se lo llevó después de un tiroteo, y por el hecho está detenido uno de los abogados involucrados en el caso de Loan Peña, el nene que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, en 2024.

El nene tiene “cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca" y "vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”, informó la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva en su cuenta oficial de X. La última vez que se supo de él estaba con su papá, Josias Santos Regis, conocido como "El Brasilero", que está prófugo.

Alerta Sofía: buscan intensamente a Santos Riquelme Nahua, el niño sustraído por su padre tras un tiroteo

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Según informaron medios locales, Santos Regis habría ingresado alrededor de las 21.30 del domingo último a la casa de su expareja y madre de Nahuá, Mariana Riquelme, con la intención de hablar. Luego, en circunstancias que aún no se esclarecieron, se desató una pelea en medio de la cual extrajo un arma y le disparó tres veces a un hombre de 47 años, identificado como Javier Nievas.

Previamente, el ciudadano oriundo de Brasil había retirado a su hijo al mediodía para almorzar y luego iba a volver a pasar por la vivienda de la mujer, que al momento del tiroteo estaba en una reunión con amigos. Tras el hecho, Nievas fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado, fuera de peligro y bajo observación.

Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme.

“Estoy angustiada, quiero saber dónde está mi hijo. No tuve más noticias, no sé nada, sé que a la tarde estuvieron en la playa, espero poder ver las cámaras de seguridad para saber más”, explicó Mariana en declaraciones a Radio Dos.

De esta manera, tomó intervención la Comisaría Segunda y la Comisaría de la Mujer y el Menor e inicialmente se abrieron dos causas: una por la "averiguación del paradero" del niño de seis años y otra de por "tentativa de homicidio" de Santos Regis contra Nieva. Para el primer caso se activó la "alerta Sofía", sistema de búsqueda de máxima gravedad que se enciende cuando un menor de 18 años desaparecido está en “Alto Riesgo Inminente”, por lo que se autoriza la difusión de su imagen y sus datos personales.

Giro en la búsqueda de Nahuá: detuvieron a un abogado del caso Loan

Durante el avance de la investigación, las autoridades detuvieron al abogado José Fernández Codazzi, recordado por una fuerte polémica en el caso por la desaparición de Loan Peña, donde representó a Laudelina Peña, tía del menor y una de las siete personas imputadas (en total hay 17 acusados que irán a juicio) en la causa principal por su presunto secuestro.

Este lunes por la noche, efectivos de la Comisaría Segunda lo detuvieron después de que confesara que trasladó en su camioneta particular a Josías y a Nahuá desde Esquina hasta la localidad de San Isidro, en Goya.

La detención de José Fernández Codazzi.

Codazzi quedó demorado en la dependencia policial mientras que su vehículo fue incautado y será sometido a diferentes pericias; mientras que se ordenaron que se realicen diferentes allanamientos en sus lugares de trabajo. Según expresó la abogada querellante Daniela Zapata, el letrado ya tenía un vínculo previo con Santos Regis porque al parecer lo había asesorado en otra causa.

Los investigadores buscan precisar el punto exacto donde habría dejado al acusado y al nene para reorientar los rastrillajes, en la zona del paraje La Tercera. La madre de Nahuá había declarado que el brasileño "está de forma ilegal en Argentina" y no cree que tenga decidido escapar hacia su país de origen porque "no tiene nada alli".

El nombre de Fernández Codazzi ya había trascendido mediáticamente en 2024 por el caso Loan, cuando llevó a Laudelina junto con el senador provincial Diego Pellegrini -cercano al exgobernador correntino Gustavo Valdés- hasta una Fiscalía en la ciudad de Corrientes para que declare en el fuero provincial. Allí, la mujer señaló que la desaparición del pequeño sucedió tras un supuesto accidente de auto, pero luego aclaró que esa versión era falsa y denunció que había sido presionada y hasta sobornada para decir eso.

FP

LT