Loan: los jueces caminaron el barro donde el expediente ya no alcanza

Por momentos no parecía una diligencia judicial. Parecía otra cosa. Una procesión laica. Un grupo de personas intentando dialogar con un vacío. El vacío que dejó Loan Danilo Peña desde aquel almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal, el 13 de junio de 2024 cerca de 9 de Julio, Corrientes. Allí comenzó este 19 de mayo de 2026 una de las inspecciones oculares más importantes del caso que conmocionó a la Argentina.

Qué es la inspección judicial

La inspección judicial prevista en el art. 216 del Código Procesal Penal de la Nación constituye uno de los actos procesales de percepción directa más importantes dentro de la investigación y juzgamiento penal.

Su esencia dogmática radica en permitir que el órgano jurisdiccional abandone temporalmente el conocimiento mediato derivado de declaraciones, fotografías, croquis o informes escritos, para ingresar personalmente en el escenario físico donde ocurrieron o pudieron ocurrir los hechos investigados.

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El objetivo central de la diligencia es que el tribunal pueda apreciar por sí mismo lugares, distancias, visibilidad, accesos, obstáculos, trayectos, condiciones topográficas, posibilidades materiales de desplazamiento, tiempos y toda circunstancia espacial o contextual útil para la reconstrucción racional del acontecimiento sometido a juicio.

Desde el punto de vista procesal, la inspección judicial funciona como un mecanismo de inmediación probatoria. Es decir, acerca al juez directamente a la prueba material y contextual. La doctrina clásica de Julio B. J. Maier, José I. Cafferata Nores y Claus Roxin explica que este tipo de medidas reducen distorsiones narrativas, permiten controlar empíricamente versiones contradictorias y fortalecen la formación de convicción judicial sobre bases objetivas y verificables. No se trata solamente de “mirar un lugar”: se trata de confrontar hipótesis con realidad física.

En causas complejas como la desaparición de Loan Danilo Peña, la inspección ocular adquiere además una dimensión extraordinaria. El Tribunal Oral no realiza esta diligencia por curiosidad ni por efecto mediático. La realiza porque deberá juzgar hechos gravísimos donde el espacio físico, los trayectos, la visibilidad, los tiempos y las posibilidades materiales de acción poseen relevancia decisiva. El tribunal necesita saber si determinadas versiones eran posibles, improbables o directamente incompatibles con el terreno.

Caso Loan: la Justicia inspeccionó la casa de la abuela y el naranjal donde desapareció el niño

Necesita comprender cómo se conectan la casa de Catalina, el naranjal, los senderos, los alambrados, los pasos de animales, las vías de acceso y los lugares donde aparecieron rastros o elementos vinculados al caso.

Por eso la diligencia tiene también un profundo valor institucional. El juez deja de depender exclusivamente del expediente y pasa a interactuar directamente con el escenario del hecho. Camina donde caminó la víctima. Observa lo que observaron testigos e imputados. Verifica con sus propios sentidos aquello que después deberá valorar jurídicamente en sentencia. En definitiva, la inspección judicial persigue un objetivo esencial del proceso penal democrático: acercar la decisión judicial lo máximo posible a la verdad histórica del hecho investigado.

Los cuatro jueces federales estuvieron presentes durante toda la jornada. Los jueces del Tribunal Oral Federal que intervienen actualmente en el juicio por el caso Loan son: Dr. Fermín Amado Ceroleni (presidente del tribunal), Dr. Eduardo Ariel Belforte, Dr. Simón Pedro Bracco, Dr. Enrique Jorge Bosch (juez sustituto) supervisaron personalmente cada tramo del recorrido. También participaron funcionarios judiciales, fiscales, querellas, defensores y un amplio despliegue de Gendarmería Nacional. Nadie dejó detalles librados al azar.

Los jueces caminaron. Preguntaron. Se detuvieron. Se cuestionaron entre ellos y en secreto. Volvieron sobre sus pasos. Miraron árboles, senderos, alambrados, desniveles, distancias. Intentaron imaginar lo que nadie todavía pudo explicar: qué pasó con Loan. Ellos actúan con naturalidad, con respeto, con simpatía, pero son jueces y, como tales, no pueden opinar, no pueden emitir juicios anticipados, no pueden y no deben un montón de cosas que las normas y las reglas “no escritas” de los jueces les exigen. Sin embargo, también son hijos, padres, son hermanos, y en algunos casos, también son abuelos, como el suscripto. Fueron en todo momento comprensivos, empáticos, e hicieron lugar de manera humana a las inquietudes planteadas por todas las partes. Fue un acto de docencia impartido en vivo y en directo para el grupo que tiene el privilegio y la responsabilidad de juzgar a quienes se encuentran detenidos como responsables de los perjuicios en contra de Loan.

Allí, por un día, fuimos todos seres humanos comprometidos por igual, buscando desentrañar uno de los misterios más grandes de la historia criminal argentina.

La escena inicial fue la mesa dentro de la casa de Catalina donde Loan almorzó junto a su padre José. Desde allí comenzó la caminata de aproximadamente 560 metros hacia la zona donde, según la versión atribuida a Laudelina, el niño habría ido a buscar naranjas junto a otros menores y bajo supervisión de adultos.

Características de la medida

La diligencia no tuvo carácter de reconstrucción formal del hecho ni buscó reproducir teatralmente escenas del pasado.

El objetivo fue más limitado, delicado pero jurídicamente relevante: permitir que el Tribunal Oral adquiriera percepción personal, espacial y temporal de los lugares donde, según las distintas hipótesis de la causa, habrían ocurrido las diferentes secuencias vinculadas a la desaparición de Loan. Los jueces no fueron a buscar espectáculo. Fueron a buscar comprensión.

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Por esa razón, durante toda la jornada los magistrados evitaron convertir la inspección en una audiencia testimonial improvisada. Las personas convocadas acompañaron la recorrida únicamente para orientar espacialmente a la comitiva judicial y colaborar con la identificación de determinados sectores del terreno. El verdadero momento de los interrogatorios llegará durante el debate oral, bajo las reglas de contradicción, inmediación y control de las partes que exige el proceso penal democrático.

También hubo una decisión institucional importante que pasó casi inadvertida pero revela la seriedad con la que fue organizada la diligencia: la custodia integral de los recorridos quedó bajo coordinación de Gendarmería Nacional, mientras distintas fuerzas garantizaron el aislamiento de las zonas inspeccionadas para evitar interferencias externas, circulación de curiosos o alteraciones indebidas sobre lugares sensibles de la causa. Aun en medio de un expediente atravesado por operaciones, tensiones y años de exposición pública, la jornada transcurrió con orden, prudencia y absoluto respeto institucional.

Pero el terreno habla distinto cuando se lo pisa.

Hubo especial atención de los señores jueces sobre muchos sitios particulares, también sobre una vía de acceso cercana al lugar donde los perros rastreadores (según la oficial de las fuerzas de seguridad a cargo de un binomio guía-can) se detuvieron durante un tiempo considerable a dar vueltas en círculo, en la inteligencia que olfateaban rastros de Loan.

Muy cerca de donde habría estado sentada “Miyapi”, apenas a unos metros del supuesto lugar de juegos de los niños, apareció un dato que causó interés a los magistrados: un alambrado cercano al lugar donde habrían jugado los niños, ostensiblemente roto, y un sendero de salida que no había recibido suficiente atención en etapas anteriores de la investigación. Los jueces observaron ese punto con detenimiento. Poco más de lo habitual.

Después vino el trayecto hasta el sitio donde habría sido encontrado el botín de Loan. Allí la vegetación espesa volvió confuso el reconocimiento inicial de las testigos. Finalmente, mediante coordenadas georreferenciadas aportadas por Gendarmería, se estableció el punto exacto. Un paso de animales. Un lugar áspero, lleno de barro, de pisadas de ganado que habitualmente pasa por allí. Difícil. Hostil. Casi imposible para detectar huellas simples a simple vista.

Sin embargo, las dos testigos sostuvieron haber visto allí el procedimiento realizado personalmente por Macarena, la hija de Laudelina, que habría sido la que lo encontró y sacó el botín presumiblemente de Loan con un palo del barro, lugar por entonces bajo la tutela del entonces comisario Walter Maciel, hoy detenido.

La diligencia duró horas bajo un sol agotador. Y aun así ocurrió algo que quizás explique por qué esta jornada dejó una impresión tan profunda: todos convivieron en paz.

Fiscales a cargo del Dr. Carlos Schaefer y la Dra. Tamara Pourcel, querellantes en equipo, defensores privados y públicos, los cuatro jueces, funcionarios y la propia familia de Loan compartieron el mismo espacio durante todo el día. Hubo respeto. Hubo educación. Hubo humanidad. Cada uno defendiendo intereses distintos, incluso opuestos, pero comprendiendo algo esencial: el proceso judicial no es una guerra. Es una construcción institucional destinada a acercarse a la verdad.

Y allí apareció quizás la imagen más fuerte de toda la jornada.

La familia de Loan.

Padres y hermanos caminando el mismo recorrido donde desapareció el niño. Escuchando hipótesis. Reviviendo escenas. Después de haber soportado durante estos casi dos años reiteradas y anónimas acusaciones mediáticas públicas, operaciones de fotos y videos falsos hechos con IA, sospechas y ataques sufridos sistemáticamente en el tiempo. Y aun así manteniendo serenidad, respeto y confianza en las reglas democráticas y judiciales.

Les arrancaron un hijo. Todavía no volvió.

Les arrancaron un hijo. Y desde aquel 13 de junio no hubo madrugada, silencio, lluvia ni operación mediática capaz de cerrar esa herida. Los señalaron con el dedo, los sospecharon, los acusaron públicamente, los sometieron al escarnio, los expusieron frente a cámaras, inventaron relatos, sembraron versiones absurdas y hasta intentaron convertir a las propias víctimas en responsables de su tragedia.

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Y aun así siguen ahí. Caminando el barro donde desapareció Loan. Escuchando hipótesis insoportables. Reviviendo minuto por minuto el último almuerzo, la última mirada, el último instante conocido de un chico que salió a buscar naranjas y nunca volvió. Hay algo profundamente conmovedor y también profundamente democrático en esa conducta.

Porque cualquier padre destruido por el dolor podría elegir el odio, la furia o la venganza. Ellos eligieron otra cosa: seguir creyendo en la Justicia, soportar el proceso, respetar las instituciones y exigir verdad sin romper las reglas del Estado de Derecho. No quieren revancha. No buscan cámaras. No piden privilegios. Tienen un solo norte, brutalmente simple y humanamente inmenso: que Loan vuelva a su casa vivo, sano y salvo.

Están dispuestos a ofrecer el perdón para los que se arrepientan y devuelvan a Loan, no quieren cárcel para los criminales, de eso que se encargue la Justicia. Ellos quieren a Loan.

Y siguen ahí. Pidiendo exactamente lo mismo desde el primer día.

Inspección en el hotel

La última parada de la inspección fue en el hotel “Despertar del Iberá”, en 9 de Julio alrededor de las 17 horas. Allí se escucharon testimonios sobre el supuesto alojamiento y encierro irregular de testigos y menores por parte del grupo que en la causa algunos ya denominan “Los Falsos Dupuy”, acusados de haber interferido y desviado líneas investigativas sensibles.

Cuando cayó la tarde, después de kilómetros recorridos, preguntas cruzadas y reconstrucciones imposibles, quedó flotando una sensación extraña.

Los jueces caminaron el terreno.

Pero, en realidad, todos caminamos el dolor, que sigue y que es permanente y sigue doliendo como el secuestro de aquel niño que se llevaron aquel 13 de junio de 2024.

La eficacia del tribunal de juicio se concreta con el inicio si o sí del juicio oral el 16 de junio del 2026. Hechos no palabras.

AS/ff