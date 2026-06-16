A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes 16 de junio a las 9 de esta mañana comenzará en la provincia de Corrientes el juicio oral y público por su supuesta sustracción y ocultamiento, en una jornada donde se prevé que los abogados defensores presenten diversas nulidades con el objetivo de frenar o impedir el avance del proceso judicial.

Las audiencias se desarrollan en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la capital correntina, bajo un amplio perímetro de seguridad, debido a la enorme repercusión social del caso cuyo paradero sigue siendo un misterio.

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La primera semana del debate, que busca establecer las responsabilidades de cada uno de los implicados y reconstruir qué ocurrió con el menor, constará de tres jornadas consecutivas: martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Posteriormente, el cronograma continuará todos los miércoles y jueves; un esquema espaciado que generó cuestionamientos pero que, según explicaron desde la organización del Tribunal Oral Federal, se dispuso de esa manera para readecuar la agenda y permitir que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.

Quienes se sentarán en el banquillo estuvieron en el almuerzo momentos antes de la desaparición de Loan.

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El Tribunal Oral Federal a cargo del debate está integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte (proveniente de Formosa) y Simón Pedro Bracco (de Río Negro), quienes deberán analizar un expediente masivo que llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de la causa principal y la investigación paralela.

En el banquillo de los acusados de la causa principal se encuentran siete personas imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña (tía del niño), su esposo Antonio Bernardino Benítez, el ex comisario Walter Maciel, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Pérez, Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez.

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La investigación paralela por encubrimiento y desvío

Por otra parte, el debate oral también juzgará de forma simultánea la causa conexa que investigó las maniobras de entorpecimiento. En este tramo serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, todos ellos imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación inicial.

La expectativa de la familia de la víctima es alta de cara al inicio de las declaraciones. María Belén Russo Cornara, una de las representantes legales de la querella, expresó el clima que se vive en el entorno familiar a NA: “Estamos ansiosos. Mañana (por hoy) será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores ya que van a presentar todas las nulidades que puedan”.

Desde el Ministerio Público Fiscal anticipan que el juicio oral tendrá una duración entre 4 y 6 meses en la capital correntina, debido a la cantidad de personas por declarar. En declaraciones a Radio Dos, el fiscal federal, Carlos Schaeffer, señaló que el objetivo central y obsesivo de la acusación pública "es romper el cruel pacto de silencio para saber qué hicieron con Loan".

MEG/ff