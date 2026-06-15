Quiénes son los 17 acusados en el caso Loan y de qué delitos los acusa la Justicia

Unas 17 personas llegarán este martes al juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino visto por última vez el 13 de junio de 2024. Entre los acusados hay familiares del menor, un comisario, una exfuncionaria municipal, un capitán de navío retirado y un grupo de personas señaladas por haber intentado desviar la investigación. La Justicia los divide en dos grupos y les atribuye delitos que van desde la sustracción de un menor y el encubrimiento hasta la privación ilegítima de la libertad, estafas y falso testimonio.

El debate será ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Los imputados llegan divididos en dos grupos con distintos niveles de responsabilidad: el llamado "grupo del almuerzo" y la denominada "banda del hotel".

La hipótesis principal de la investigación sostiene que Loan fue apartado deliberadamente de la custodia de su padre durante el encuentro familiar realizado el 13 de junio de 2024, en la casa de su abuela Catalina Peña ubicada en 9 de Julio.

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Según la fiscalía, tras el almuerzo varios adultos llevaron a Loan y a otros menores hacia una zona de naranjales y monte. Desde entonces, no volvió a ser visto. La acusación también sostiene que posteriormente se intentó instalar la hipótesis de un accidente y desviar la investigación.

El rol que tuvo cada imputado en el caso Loan

Los imputados son: Laudelina Peña, tía de Loan, acusada de sustracción de menor; Antonio Benítez, esposo de Laudelina, acusado de sustracción de menor; Daniel "Fierrito" Ramírez, acusado de sustracción de menor; Mónica Millapi, acusada de sustracción de menor; Carlos Pérez, capitán de navío retirado, acusado de sustracción y ocultamiento; María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, acusada de sustracción y ocultamiento; Walter Maciel, comisario de la Policía de Corrientes, acusado de encubrimiento agravado.

La investigación sostiene que el matrimonio Pérez-Caillava habría utilizado su camioneta Ford Ranger para trasladar al menor porque en su vehículo aparecieron pruebas contundentes: se hallaron rastros odoríficos compatibles con Loan.

Un segundo grupo de diez personas llegó días después de la desaparición y se instaló en el hotel "Despertar del Iberá". Se presentaban como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy y, según la acusación, realizaron maniobras para influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la investigación.

Los fiscales sostienen que retuvieron a menores y a familiares en situación de vulnerabilidad, manipularon testimonios y montaron una estructura paralela que terminó siendo desbaratada tras un procedimiento de Prefectura.

Entre los acusados aparece Nicolás Gabriel Soria, conocido como "El Americano" o "El Yanqui", quien aseguraba tener vínculos con Interpol y llegó a afirmar que un operativo policial "iba a traer un conflicto con Estados Unidos".

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Los integrantes de este grupo son: Nicolás Gabriel Soria; Elizabeth Noemí Cutaia; Alan Cañete; Pablo Gabriel Núñez; Verónica Paola Machuca Yuni; Valeria López; Esteban Rossi Colombo; Pablo Javier Noguera; Leonardo Daniel Rubio, Delfina Taborda.

Enfrentan acusaciones por privación ilegítima de la libertad, estafa contra la administración pública y encubrimiento. Algunos también están imputados por suministro de estupefacientes, falso testimonio, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos profesionales.

La expectativa de fiscales, querellantes y familiares está puesta en que el juicio permita reconstruir con mayor precisión lo ocurrido aquella tarde de junio de 2024. Pero también en que alguno de los acusados aporte información nueva capaz de romper el prolongado silencio que rodea al caso.

RM/ff