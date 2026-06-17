Fernando Vázquez, conocido en el mundo criminal como "Narigón", fue detenido este martes por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe. Sobre su cabeza pesaba una recompensa de 30 millones de pesos, acusado de su vínculo con la banda de "Los Menores" y por presuntamente estar involucrado en el crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte, histórico líder de la barra de Rosario Central, asesinado junto a su principal ladero en 2024.

El operativo de captura se llevó adelante en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, ciudad vecina a Rosario, y desde el Ministerio de Seguridad y Justicia santafesino notificaron que el sospechoso "integraba la lista de los más buscados de la provincia", la cual encabeza el prófugo Matías Gazzani, capo de "Los Menores" y por quien se ofrecen 70 millones de pesos por datos que lleven a su arresto.

En menos de 24 horas, cuatro crímenes vuelven a poner a Rosario en estado de alerta

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Presentaba pedido de detención por una causa de homicidio y también lo sindican como uno de los sicarios de Lisandro “Limón” Contreras, -también relacionado a la agrupación de jóvenes delincuentes- que cayó entre los más buscados" en diciembre de 2024, poco después del doble homicidio de Bracamonte (53) y de su mano derecha Raúl "Rana" Attardo (55), informaron desde la cartera de Seguridad.

Las autoridades indicaron que la detención de Vázquez es la tercera de este tipo en los últimos ocho días. La semana pasada fue capturado Andrés "Plin" Acosta -otro barra aliado al mencionado grupo-, atrapado a la salida del boliche Museum del barrio porteño de San Telmo; y Samuel Elías Reyes, a quien arrestaron en Córdoba señalado por el ataque armado en el que murió Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado en Frontera en julio de 2025.

Además, su hermano, Alejandro Vázquez, también fue detenido poco después del asesinato del exbarrabrava del "Canalla"; ya que era investigado por ese hecho y por tráfico de drogas.

Detuvieron a Fernando "Narigón" Vázquez en Santa Fe.

Los homicidios de Bracamonte y Attardo ocurrieron la noche del 9 de noviembre de 2024 a pocas cuadras del estadio Gigante de Arroyito, cuando iban en una camioneta Chevrolet S10 tras un partido en el que Central enfrentó a San Lorenzo. En un momento, fueron emboscados en la zona de Boulevard Avellaneda Bis y recibieron cinco balazos cada uno. Finalmente, fallecieron en el Hospital Centenario.

La hipótesis fiscal afirma que la agresión fue cometida por al menos dos personas que se movilizaban caminando por la zona y que dispararon hacia el interior del vehículo, a corta distancia. Testigos señalaron que ese área tiene poca iluminación por falta de alumbrado público y que uno de los sospechosos ingresó un brazo por la ventanilla para disparar.

Los investigadores creen que el doble crimen tuvo como motivo generar una escalada de violencia para ganar el control del paravalanchas de Rosario Central y posibles disputas territoriales. Una de ellas habría sido el ataque a Samuel "Gordo Samu" Medina, yerno del capo del grupo narcocriminal "Los Monos", enfrentados con "Los Menores" -que experimentaron un rápido crecimiento en los últimos años reclutando jóvenes-.

Alojaron a "Narigón" Vázquez en la cárcel de Piñero

El detenido fue trasladado al Complejo Penitenciario Nº 11 de Piñero, donde al igual que "Plin" Acosta, quedó alojado en un pabellón de aislamiento a la espera de la audiencia imputativa.

Según explicó el jefe de las TOE, Ariel Angelucci, las fuerzas de seguridad ya venían siguiendo a Vázquez desde hace tiempo, a través de escuchas y otros trabajos de inteligencia. "Se trata de un delincuente muy peligroso. Habíamos realizado procedimientos en marzo y octubre del año pasado; en esa última oportunidad se había dado a la fuga en la localidad de Victoria, Entre Ríos", precisó.

El funcionario detalló que durante el allanamiento al domicilio donde fue capturado se secuestraron un teléfono celular, un arma de fuego y dinero en efectivo, elementos que ahora serán incorporados a la causa. Por el doble crimen de Bracamonte y Attardo, la Fiscalía indicó que los hermanos Vázquez y otro sospechoso llamado Alejandro Zamudio se habrían ocupado de la logística previa al crimen.

FP / EM