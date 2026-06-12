Andrés “Plin” Acosta, uno de los diez prófugos más buscados de Santa Fe, fue detenido cuando salía de un boliche del barrio porteño de San Telmo, y este jueves ya fue trasladado a la cárcel de Piñero, conocida por albergar presos de alto perfil. Se lo investiga por sus vínculos con la barra brava de Rosario Central y una organización narco ligada a la banda de "Los Menores", que habría tomado la tribuna Canalla tras el crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte.

En un operativo realizado por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Acosta, de 27 años, fue encarcelado en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, donde se encuentran los cabecillas de organizaciones criminales y reclusos de alta peligrosidad, sujetos a un régimen estricto de aislamiento. Por su captura, se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos.

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"Plin" era buscado por una causa de "asociación ilícita" y "tenencia de arma de fuego", presuntamente vinculado al grupo criminal liderado por Francisco “Fran” Riquelme. Este último está considerado como jefe de la banda que mantuvo una feroz disputa territorial con "Los Monos", que derivó en asesinatos, amenazas y extorsiones, y recientemente fue condenado a perpetua junto a otros miembros.

“Por su vinculación con Riquelme, era una de las personas más buscadas dentro de Santa Fe", explicó Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. "El año pasado, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, se realizaron allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron fusiles de asalto M4, armas de alto poder de fuego, relacionadas directamente con Acosta", añadió.

Precisamente, estaba en la mira por la causa que encendió las alarmas por el aumento en la peligrosidad de estas bandas. Las armas, secuestradas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un departamento del centro de Rosario, marcaron un precedente si se comparan con las pistolas 9 mm y ametralladoras utilizadas generalmente por sicarios en ese territorio.

Asimismo, el joven es investigado por ser parte de una asociación que habría desplegado una serie de ataques armados contra escuelas y una dependencia policial, justamente en el marco de las disputas territoriales. Sobre su cabeza pesaba una orden de detención desde junio del año pasado, y en ese expediente el fiscal Saldutti además lo acusó por tenencia ilegal de las armas mencionadas.

En ese contexto, se analiza su nexo con la barra de Central y "Los Menores", dedicada a la venta de drogas al menudeo y hechos de extrema violencia, incluyendo extorsiones y balaceras. La agrupación lleva ese mote por la juventud de sus integrantes y cobró notoriedad cuando se los inidcó como los presuntos autores del resonado crimen de “Pillín” Bracamonte (histórico jefe de la barra Canalla) y su ladero, Daniel “Rana” Attardo, en noviembre de 2024.

El nombre de Acosta surgió con fuerza cuando imputaron a Lautaro “Laucha” Ghiselli, que había tomado el control de la tribuna después del doble homicidio. Incluso, la Justicia santafesina presentó fotografías de ellos juntos en el Gigante de Arroyito. Por su parte, el sospechoso de dirigir esta facción, Matías Gazzani, sigue prófugo y encabeza la "lista de los más buscados" (con un recompensa de 80 millones de pesos).

Por el momento, el acusado de 27 años quedó alojado en un pabellón de aislamiento en el penal Piñero, hasta que se realice la audiencia para imputarle los cargos en los próximos días, tras permanecer detenido en una dependencia policial de la Ciudad de Buenos Aires.

"Plin" Acosta detenido en un boliche de San Telmo

Según pudo saber PERFIL, Acosta fue detenido a la salida de Club Museum, una disco bailable ubicada en la calle Perú 541, en el barrio de San Telmo. El operativo estuvo a cargo de los agentes de la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (CIOPE), con apoyo de la Policía Federal y la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), que obtuvo información sobre su paradero.

Al momento del arresto, el acusado quiso evadir a los uniformados cuando estaba en la vereda, pero finalmente fue interceptado en el cruce de Perú y Venezuela. "Intentó escapar, pero el operativo había sido planificado contemplando esa posibilidad. Se tomaron todas las precauciones necesarias y se logró reducirlo y detenerlo rápidamente”, explicó Angelini.

El funcionario santafesino también destacó la política de recompensas impulsada por el Gobierno provincial para localizar y capturar a prófugos que tienen relación con el crimen organizado. “Estas estructuras delictivas tienen puntos débiles y la información es uno de ellos”, sostuvo al expresar que seguirán destinando recursos en este tipo de procedimientos.

La subsecretaria Virginia Villar, en tanto, relató que las tareas de inteligencia fueron coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación, hecho clave para dar con el sospecho: “Se llegó a Acosta a partir de distintas acciones de análisis e investigación realizadas por el área de Inteligencia Criminal, en un trabajo articulado con la Fiscalía”.

Por último, remarcó el papel que tiene la Ciope en este tipo de operativos. “Una de sus misiones específicas es la localización y captura de objetivos de alto perfil. Se trata de una política prioritaria, en los últimos 23 meses se concretaron 17 capturas de estas características, todas consideradas de relevancia para la seguridad pública”, concluyó.

FP