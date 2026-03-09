La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este domingo 8 de marzo a Alexis Emanuel Mendoza, alias “Chami”, uno de los prófugos de alto perfil que integraba la lista de los diez delincuentes más buscados en la provincia. Se trata de uno de los integrantes de la banda de “Los Menores”, el grupo criminal que desde hace meses aterroriza Rosario, y su arresto se logró gracias a una operación quirúrgica.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) y se concretó en la calle Alsina al 2900 cuando el sospechoso fue a visitar a su familia. Sobre la cabeza de Mendoza pesaba un pedido de captura desde mayo de 2025, y el Gobierno santafesino llegó a pedir por él una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes aportaran datos.

El narco que se escondía en un piso 15 frente al río: “Con plata y encerrado”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para atraparlo, las autoridades lo siguieron durante un tiempo a través de puestos de observación en diferentes zona. Así, se pudo establecer un patrón y determinaron que los fines de semana solía acercarse a la casa de un familiar, de acuerdo con lo detallado por el jefe de la UCAP, Cristian Fabiani.

De esta manera, el sábado pasado notaron movimiento y durante la mañana consiguieron identificarlo visualmente. Sin embargo, esperaron unas horas para actuar con el fin de evitar que otras personas resultaran heridas ante un posible enfrentamiento, ya que se observó -por ejemplo- que había menores de edad en la vivienda.

Detuvieron a "Chami" Mendoza, acusado de integrar la banda de "Los Menores".

“Esperamos a las 6 de la mañana cuando se retiró en un vehículo”, contó Fabiani al medio local Aire de Santa Fe. Allí, controlaron el rodado y lo siguieron durante 15 cuadras, donde montaron el operativo para capturarlo, en la dirección ubicada en la zona oeste de Rosario.

Tras cortar el avance de su auto de forma sigilosa, aclaró: “Intentó darse a la fuga, pero fue reducido rápidamente. Ante la hostilidad del lugar, el personal salió rápido para evitar que haya personas que salieran en su defensa”. De hecho, “Chami” es señalado como un referente en esa área dentro de la banda de “Los Menores”, conocida por delitos vinculados al narcotráfico y hechos de extrema violencia.

En 2018, Mendoza recibió una condena de 4 años y 6 meses por amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego. Por este motivo, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, sostuvo que existía una prioridad en su detención debido “al riesgo que representa para la seguridad pública”.

Matías Gazzani, presunto líder de la banda de "Los Menores".

Luego de su arresto, el hombre de 31 años fue llevado a la sede de la PDI para que se inicien los trámites administrativos antes de su traslado a una unidad penitenciaria de la provincia. Quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por causas relacionadas al manejo de armas de fuego y como integrante de la mencionada agrupación delictiva.

"Los Menores", la banda que eclipsó a "Los Monos"

En los últimos años, la organización criminal a la pertenecería "Chami" Mendoza logró correr del centro de la escena a "Los Monos", surgidos en la década de los noventa y con fuerte relevancia en el narcomenudeo. Las disputas del clan familiar liderado por Claudio "Pájaro" Cantero (asesinado en 2013) y las detenciones de sus líderes actuales, entre ellos, Ariel “Guille” Cantero, fueron de debilitando al grupo.

De esta manera, se fueron abriendo paso otras bandas y "Los Menores" se dieron a conocer en 2024, tras estar sospechados del doble crimen del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y una de sus personas más cercanas, Daniel Raúl “Rana” Attardo. Según las autoridades, su líder sería Matías Ignacio Gazzani, un ex peluquero de 30 años que se mantiene prófugo hace un año y medio que se investiga si sería financiado por Esteban Alvarado, capo narco detenido e histórico rival de la familia Cantero.

Triple crimen en Rosario: acribillaron a dos hombres y una mujer en el barrio de la banda "Los Monos"

La agrupación lleva ese nombre porque la mayoría de sus integrantes son muy jóvenes, incluyendo menores de edad, ya que se especula que Gazzani habría comenzado reclutando a varios de ellos como "soldaditos" y "sicarios", y están acusados por delitos vinculados al narcotráfico, balaceras, amenazas y homicidios. La consideración que se tiene sobre esta banda se observa en la cantidad de capturas prioritarias que realizó la Policía de Santa Fe: de 18 detenciones de "alto perfil" más de una decena fue sobre sus miembros.

La UCAP es un cuerpo especializado de la PDI dedicada a localizar y detener a prófugos de extrema peligrosidad, especialmente narcos y delincuentes ligados al crimen organizado. Realiza operaciones de inteligencia criminal, patrullaje cibernético y despliegue táctico bajo el Bloque Interagencial de Capturas, conformado por la Policía santafesina, el Servicio Penitenciario, y el MPA.

FP/ff