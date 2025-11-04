El Gobierno de Santa Fe incluyó a Andrés “Plin” Acosta y a Héctor Argentino Gallardo, más conocido como "El Patrón", en la lista de los diez delincuentes más buscados de la provincia y ofrece una recompensa de $25 millones por cada uno. Las medidas fueron realizadas a pedido de la Justicia, que investiga al primero por su presunta vinculación con la barra de Rosario Central y la denominada "Banda de Los Menores"; y al segundo por una causa de amenazas y el homicidio de un hombre.

El nombre de Acosta comenzó a tener mayor notoriedad tras la investigación a la organización dedicada al narcomenudeo liderada por Francisco "Fran" Riquelme, con base en el barrio Empalme Graneros, barrio ubicado en el noroeste de la ciudad de Rosario. "Plin" tiene 26 años, es oriundo de San José del Rincón y posee una orden de detención vigente desde el 12 de junio de 2025.

Según pudo conocer PERFIL, es buscado por una causa caratulada como “asociación Ilícita y tenencia de Armas de Fuego”, a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional N°2, Patricio Saldutti. Se cree que este grupo estaría vinculado al jefe narco Esteban Lindor Alvarado -detenido en el penal de Ezeiza- y estaría detrás del ataque a escuelas por un enfrentamiento con una célula que responde a "Los Monos".

Además, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) mostró imágenes de Acosta en la cancha de Central junto a Lautaro “Laucha” Ghiselli, actual líder de la barra del Canalla, que tomó el control tras los asesinatos de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, en 2024. Ghiselli fue detenido en agosto, acusado de formar parte de "Los Menores", organización que maneja Matías Gazzani, prófugo hace más de un año y cabeza de lista de los delincuentes más buscados (con $70 millones de recompensa).

"Los Menores" no solo son investigados por el doble homicidio de los jefes de la barra de Central, sino que se trata de un grupo que ha logrado extender su influencia tras la pérdida de poder de "Los Monos", debido a la detención de sus líderes, los Cantero. Su nombre se debe a la juventud de sus miembros y reclutados, siendo algunos de ellos menores de edad.

El fiscal Saldutti solicitó el arresto de "Plin" por tenencia ilegal de armas de fuego después de que se concretara un allanamiento en un departamento que utilizaría como "residencia temporal", lugar en el que se hallaron tres carabinas Colt M4 y una pistola Glock calibre 9 milímetros. El procedimiento se realizó bajo la "Operación M4" en Rosario, donde detuvieron a cuatro personas vinculadas a la banda de Riquelme y se incautaron de millones en efectivo, 15 celulares, tres automóviles y proyectiles, entre otros elementos.

La búsqueda de "Patrón" Gallardo

"Patrón", tal como se lo conoce a Héctor Gallardo, tiene de 54 años, es de Rafaela y cuenta con una orden de detención desde hace más de tres años. La causa es por “amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, por la muerte de Miguel Ángel Cabrera, ocurrida el 23 de abril de 2022.

La investigación está en manos del fiscal Matías Castellano, de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional N°5, contra el sospechoso que ya fue condenado años atrás al ser hallado culpable de montar una organización de distribución de cocaína y marihuana desde Frontera, un pueblo ubicado en el límite de Córdoba y Santa Fe, fuera del área en la que históricamente se manejaban los Cantero.

En 2019, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba, que lo había sentenciado dos años antes a 14 años de prisión, le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Hoy en día, su paradero es un misterio mientras se lo busca por el crimen Cabrera, que fue asesinado de un disparo en la cabeza. El hombre estaba en su casa junto a su esposa cuando el agresor golpeó la puerta, discutió con él y luego lo ejecutó a corta distancia.

Santa Fe: los 10 prófugos más buscados

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, señaló que el Gobierno provincial ha destinado más de 300 millones de pesos a recompensas que permitan la captura de los prófugos. Los pagos por la información que permita a la detención de los sospechosos se realizan en efectivo, con estricta reserva de identidad y certificación notarial:

- Héctor Argentino Gallardo (homicidio): $ 25.000.000

- Andrés Raúl Acosta (asociación ilícita y tenencia de armas de fuego): $ 25.000.000

- Ramiro Gastón Escalante (asociación ilícita): $ 25.000.000

- Alexis Emanuel Mendoza (amenazas calificadas): $ 30.000.000

- Fernando Sebastián Vázquez (homicidio): $ 30.000.000

- Facundo Nicolás Aguirre (homicidio): $ 35.000.000

- Jesús Maximiliano Eusebio (asociación ilícita): $ 35.000.000

- ⁠Vicente Matías Pignata (narcotráfico, ley 23.737): $ 40.000.000

- Brian Walter Bilbao (narcotráfico, ley 23.737): $ 50.000.000

- ⁠Matías Ignacio Gazzani (narcotráfico y asociación ilícita): $ 70.000.000

