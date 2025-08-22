Aumentan a $5 millones la recompensa por información sobre uno de los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

El Ministerio de Seguridad Nacional aumentó la recompensa para quienes brinden datos útiles sobre el paradero de Vicente Matías Pignata, un prófugo condenado por ser considerado “autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y por quien la provincia de Santa Fe ofreció en su momento una suma de $35.000.000.

La medida fue publicada en Boletín Oficial, bajo el número 975/2025, detallan que Pignata fue declarado responsable del delito por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el 8 de marzo de 2017, recibiendo una pena de cuatro años de prisión.

El delincuente está prófugo y cuenta con órdenes de captura nacional desde el 11 de marzo de 2019 e internacional desde el 6 de mayo de ese mismo año. Los últimos domicilios conocidos del hombre corresponden a la ciudad de Santa Fe y a la localidad de Bowen, en la provincia de Mendoza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pese a las recompensas promovidas, las autoridades no recibieron hasta el momento alguna información concreta que permitiera su localización y detención. Por tanto, el incremento a “la suma total de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr la aprehensión” surgen de un pedido expreso de la Unidad Fiscal, que en junio de este año solicitó la revisión de la recompensa en vista del tiempo transcurrido y la vigencia de la falta de datos útiles.

Las recompensas van de 20 millones a 60 millones de pesos, según el caso, a quienes aporten información para encontrarlos, arrestarlos o certificar su fallecimiento.