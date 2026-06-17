El juicio por la desaparición de Loan Peña sufrió este miércoles un inesperado traspié que obligó al Tribunal Oral Federal de Corrientes a reiniciar el debate apenas un día después de su apertura. La decisión estuvo vinculada a la situación procesal del psicólogo Federico Rossi Colombo, uno de los diez acusados en la "causa paralela" por supuestamente haber desviado la investigación de la búsqueda del niño.

Durante la primera audiencia, que se celebró este martes, el imputado no se presentó ante el tribunal. Según explicó después, no viajó a Corrientes desde Tucumán -de donde es oriundo- debido a que no tiene dinero para afrontar los costos del traslado y los honorarios de su anterior abogado. La ausencia generó preocupación entre los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Bracco.

Escándalo en el juicio por el Caso Loan: un imputado llegó tarde y un fiscal alertó riesgos de nulidad

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Frente a esa situación, los magistrados resolvieron declararlo en rebeldía y ordenaron su inmediata detención tras el pedido de los fiscales, Carlos Schaefer y Tamara Pourcel. Sin embargo, horas más tarde el escenario cambió por completo: Rossi Colombo se conectó a la audiencia por la plataforma Zoom, explicó los motivos y manifestó su voluntad de participar.

Su aparición abrió una discusión entre las partes acerca de la validez de los actos procesales desarrollados durante la jornada inaugural. La parte acusadora advirtió que lo ocurrido con el imputado durante el inicio del debate podía dar lugar a futuros planteos de nulidad por no garantizar su pleno derecho a la defensa, sobre todo en un proceso complejo que reúne dos expedientes distintos en un mismo juicio.

Por un lado, se encuentra la causa principal que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Por otro, el caso paralelo que analiza las maniobras atribuidas a diez personas acusadas de haber obstaculizado el esclarecimiento de los hechos haciéndose pasar por colaboradores de la Fundación Lucio Dupuy.

Los fiscales del juicio por el Caso Loan, Tamara Pourcel y Carlos Schaefer.

Ante ese escenario, los jueces optaron por una salida preventiva. Para evitar cuestionamientos futuros que pudieran poner en riesgo la validez del proceso, resolvieron dejar sin efecto las actuaciones de la primera jornada y reiniciar formalmente el proceso con la presencia de todos los acusados. La medida implicó repetir la lectura de las imputaciones y de los requerimientos de elevación.

En el medio, el tribunal deliberó alrededor de dos horas si debía separarse o no el juicio, con los implicados en cada una de las causas por separado. También, si Rossi Colombo podía o no ser juzgado en un debate diferente. Finalmente, se comunicó que seguirá vigente lo informado el 20 de mayo de 2025, con la unificación de ambas.

Durante su exposición, el fiscal Schaefer hizo mención al juicio por la muerte de Diego Maradona, cuyo debate oral fue anulado por el escándalo de la exjueza Julieta Makintach en 2025 y se tuvo que realizar un nuevo proceso este año, actualmente en curso. "En este país se anuló la causa Maradona y hoy lamentablemente se tiene que hacer uno nuevo y nosotros no queremos que eso pase".

El tribunal del juicio por la desaparición de Loan Peña.

Luego, el abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia -imputada en la causa paralela-, respondió enojado sobre esa comparación: "Había una jueza que era una papá frita, ustedes son tres magistrados sólidos, yo fui parte de ese juicio, estaba en el documental, me expulsaron del debate diciendo que tenía intereses contrapuestos por defender a dos acusados".

Para despejar cualquier duda", también se pidió que todos los acusados lleguen media hora antes del inicio de cada audiencia. En la causa por la sustracción de Loan todos los acusados tienen prisión preventiva a excepción de Mónica Millapi, que tiene arresto domiciliario ya que está al cuidado de sus hijos menores.

Caso Loan: la acusación contra los imputados

Como consecuencia del reinicio del debate, este miércoles volvieron a leerse las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal contra los 17 imputados que llegan a juicio.

La hipótesis central de los fiscales sostiene que Loan no se perdió accidentalmente durante el almuerzo realizado en la casa de su abuela Catalina, sino que fue víctima de una maniobra previamente organizada para raptarlo. En ese marco, Millapi; su pareja, Daniel Ramírez, y los tíos del niño, Laudelina Peña y Antonio "Fierrito" Benítez, están acusados de haber participado de la maniobra que permitió apartar al niño del resto del grupo durante la recorrida hacia el naranjal.

La acusación también señala a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, el excapitán de navío Carlos Pérez, como partícipes de la sustracción y posterior ocultamiento del menor. Según la teoría investigativa, ambos habrían intervenido en una etapa posterior de los hechos investigados.

Los acusados en la causa principal por la sustracción de Loan.

Por su parte, el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel enfrenta cargos por supuestamente haber favorecido el encubrimiento de la desaparición mediante distintas medidas, como la falsificación de actas, realizadas mientras estaba al frente de la búsqueda inicial.

A ellos se suman otros diez imputados, procesados de integrar el denominado "grupo del hotel". La Fiscalía apunta contra distintas acciones que habrían hecho para desviar la investigación, manipular testigos y entorpecer el avance de la causa. Dependiendo de cada caso, enfrentan acusaciones por privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, estafa y otros delitos vinculados al supuesto desvío de la pesquisa.

Además de Rossi Colombo, entre ellos se hallan Nicolás Gabriel Soria, alias "El Americano"; Elizabet Noemí Cutaia; Alan Cañete; Delfina Taborda; Pablo Javier Noguera; Gabriel Núñez; Valeria Liliana López; Verónica Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio.

Cuarto intermedio hasta el 24 de junio

Luego de resolver las cuestiones procesales y reiniciar formalmente el debate, el tribunal dispuso suspender la audiencia y establecer un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 24 de junio.

La decisión dejó sin efecto las declaraciones testimoniales que estaban previstas para los próximos días y obligó a reordenar el cronograma. Los jueces informaron que los testigos serán convocados nuevamente en fechas que se comunicarán oportunamente a las partes.

La reprogramación impacta sobre un proceso que se prevé extenso debido al volumen de prueba reunida durante la instrucción. El expediente cuenta con más de 180 testigos y concentra dos investigaciones que se desarrollaron en paralelo durante los últimos dos años.

De esta manera, el juicio volverá a retomarse la próxima semana, cuando se espera que finalmente comiencen las declaraciones testimoniales consideradas clave para reconstruir qué ocurrió con Loan aquel 13 de junio de 2024, con expectativas en lo que dirán José Peña y María Noguera, padres del pequeño desaparecido.

FP