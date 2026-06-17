Juicio por Loan: quién es Federico Rossi Colombo, el psicólogo prófugo con pedido de captura

El debate oral por el caso de Loan Danilo Peña avanza en los tribunales federales de Corrientes, con la lectura de los cargos contra el grupo que se presentó en 9 de Julio en nombre de la Fundación Lucio Dupuy. La audiencia se da en medio de la búsqueda de Federico Rossi Colombo, el psicólogo de ese grupo a quien el tribunal ordenó detener tras su ausencia en la apertura del debate, el martes.

El expediente combina dos causas: una investiga a siete personas por la presunta sustracción y ocultamiento del nene, que tenía 5 años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en el paraje rural El Algarrobal; y la otra apunta a otras diez por entorpecer la pesquisa, retener testigos, dar falso testimonio y usurpar títulos.

En total son 17 los imputados que deben responder ante el tribunal integrado por Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, con Carlos Schaefer y Tamara Pourcel a cargo de la fiscalía. Las pericias descartaron que Loan se haya perdido solo en la zona de lagunas y montes de 9 de Julio: para la Justicia, alguien lo sacó de allí.

Quién es el psicólogo con orden de detención

Rossi Colombo, de 45 años, integraba el grupo que llegó a 9 de Julio diez días después de la desaparición asegurando tener el respaldo de la Fundación Lucio Dupuy, algo que el titular de esa organización —abuelo del nene asesinado en La Pampa por su madre y la pareja de ella— negó más adelante.

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En el expediente figura como perito y como el profesional que atendió a los menores alojados en el hotel Despertar del Iberá. La fiscalía lo acusa de falso testimonio por aportar datos imprecisos en sus declaraciones judiciales, y su ausencia en la audiencia inaugural del martes llevó al tribunal a ordenar su captura.

El resto del grupo acusado de entorpecer la causa

Entre los señalados también está Nicolás Soria, que se presentaba como agente de Interpol y de inteligencia estadounidense pese a tener solo una licencia de conducir emitida en Miami, y que custodiaba a testigos clave en el hotel donde se alojaron, con un cruce incluido con la Prefectura.

El perito en criminalística Alan Cañete y la abogada Elizabeth Cutaia hicieron, sin autorización del Juzgado Federal de Goya, una reconstrucción del hecho en el naranjal. Completan el grupo Pablo Noguera, chofer y pareja de Cutaia; la operadora Valeria López; la abogada Delfina Taborda; el policía y abogado Leonardo Rubio; quien por entonces estudiaba psicología, Verónica Machuca Yunis, y Pablo Núñez.

A la mayoría se le imputan privación ilegítima de la libertad por mantener a los testigos encerrados en el hotel, entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y apropiación de fondos que la Municipalidad de 9 de Julio había entregado para gastos de logística, cargos que prevén penas de hasta diez años. Noguera, Rubio y Taborda enfrentan una imputación más leve.

Cómo reconstruye la causa el día de la desaparición

El 13 de junio de 2024, Catalina Peña organizó un almuerzo por San Antonio de Padua al que invitó a su hija Laudelina, quien sumó a la mesa a sus amigos Daniel Ramírez y Mónica Millapi, y al entonces funcionario municipal Carlos Guido Pérez junto a su esposa, María Victoria Caillava.

José Peña, padre de Loan, no estaba al tanto del agasajo y llegó a caballo con el nene, que nunca había estado en esa casa y se sumó a último momento. Terminado el almuerzo, Bernardino Benítez, tío político de Loan, propuso ir a buscar naranjas a una tapera ubicada a 600 metros, hacia donde marcharon junto a Ramírez, Millapi y varios chicos; Laudelina los acompañó parte del camino y volvió antes a la casa. Para la fiscalía, la llamada que mantuvieron Benítez y Laudelina pasadas las 14 horas fue el momento en que habrían coordinado cómo sacarlo del lugar.

Pérez y Caillava se retiraron de la zona en su camioneta apenas se conoció la desaparición, con el argumento de que más tarde jugaba River, y una semana después los perros adiestrados detectaron el olor de Loan en ese vehículo y en el auto que la pareja usó al día siguiente para viajar a Chaco; en los días posteriores, Pérez le había escrito al comisario del pueblo por temor a que le plantaran pruebas en su contra, cuando todavía no figuraba entre los sospechosos.

La hipótesis judicial sostiene que, mientras Millapi y Ramírez entretenían a los chicos en el naranjal, Benítez llevó a Loan hasta el camino que conecta con la ruta 123 y que de ahí lo trasladaron en la camioneta del ex marino.

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El comisario Walter Maciel, jefe de la policía de 9 de Julio, está acusado de asentar un horario falso en el parte de la desaparición y de participar, junto a Laudelina, en la colocación de uno de los botines del nene en un lodazal alejado del lugar, hallazgo que sostuvo durante varios días la hipótesis de que el chico se había extraviado solo.

Qué sigue en el juicio

Una vez cerrada la lectura del tramo vinculado a la fundación, el tribunal declarará formalmente abierto el debate y habilitará a las defensas a pedir la nulidad de algunas de las pruebas reunidas contra sus clientes, un capítulo que podría demandar varias audiencias antes de continuar. Superada esa etapa arrancarán las indagatorias, el momento en que los 17 imputados declararán por primera vez ante el tribunal.

El proceso reunirá a más de 200 testigos y se extenderá por más de cuatro meses; arrancó, además, con una disputa de fondo, ya que los jueces rechazaron la incorporación de cinco fiscales auxiliares pese a la magnitud de la causa, una decisión que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Casación.