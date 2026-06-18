Quiniela de hoy jueves 18 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 5947 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5947 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 3197 3222 4567 1290 3844 7451 0933 8766 5241 3025 6598 1478 9963 2104 7852 4310 0633 8521 6974

Resultados Quiniela Previa Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 7112 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7112 3219 1044 8593 6412 2359 4781 0122 9364 5087 2914 6847 4152 7339 1056 8421 3960 5248 6031 4725

Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 0556 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0556 7689 1818 9111 3589 4869 3421 2825 0818 0333 6327 6813 4527 5980 6789 2079 6280 4990 4833 2681

Resultados Quiniela Primera Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 4277 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4277 2995 4350 2753 6899 7154 8275 6984 9278 8139 7378 4852 8061 1953 3881 6332 6730 3242 4548 8923

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 8881 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8881 7265 4271 8599 4560 2450 1249 4467 2427 1251 6139 6779 0956 0184 5778 2392 2869 4145 2546 5628

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 2129 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2129 1041 4160 6130 0486 8161 7340 2086 9734 7175 3022 2492 3867 3071 9925 2482 2135 8723 5721 8635

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 2075 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2075 6146 0491 5704 0034 1280 4263 8988 9416 2451 7222 7184 1487 3526 2028 3959 7768 4161 4764 0145

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8077 0154 5963 4708 3396 4285 1372 5766 8549 3806 1900 5316 4118 8371 9118 8488 7436 3068 8711 3548

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 4757 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4757 6499 8945 4091 9463 5831 0748 1594 3082 6809 4816 5519 7444 9743 6903 4392 7349 3207 9426 0246

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 0767 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0767 2290 4675 9347 1091 8441 5425 7006 8702 4040 0210 0021 1762 5316 0195 7943 3799 2820 1760 0205

Resultados de la Quiniela del 18 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 9403

La Primera: 4831

Matutina: 5603

Vespertina: 2941

Nocturna: 8412

Resultados Santa Fe

La Previa: 4302

La Primera: 6227

Matutina: 0220

Vespertina: 8023

Nocturna: 9076

Resultados Entre Ríos

La Previa: 8084

La Primera: 1542

Matutina: 5423

Vespertina: 3679

Nocturna: 2105

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.