jueves 18 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 18 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 18 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 5947 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5947

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  2. 3197

  3. 3222

  4. 4567

  5. 1290

  6. 3844

  7. 7451

  8. 0933

  9. 8766

  10. 5241

  11. 3025

  12. 6598

  13. 1478

  14. 9963

  15. 2104

  16. 7852

  17. 4310

  18. 0633

  19. 8521

  20. 6974

Resultados Quiniela Previa Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 7112 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7112

  2. 3219

  3. 1044

  4. 8593

  5. 6412

  6. 2359

  7. 4781

  8. 0122

  9. 9364

  10. 5087

  11. 2914

  12. 6847

  13. 4152

  14. 7339

  15. 1056

  16. 8421

  17. 3960

  18. 5248

  19. 6031

  20. 4725

Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 0556 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0556

  2. 7689

  3. 1818

  4. 9111

  5. 3589

  6. 4869

  7. 3421

  8. 2825

  9. 0818

  10. 0333

  11. 6327

  12. 6813

  13. 4527

  14. 5980

  15. 6789

  16. 2079

  17. 6280

  18. 4990

  19. 4833

  20. 2681

Resultados Quiniela Primera Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 4277 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4277

  2. 2995

  3. 4350

  4. 2753

  5. 6899

  6. 7154

  7. 8275

  8. 6984

  9. 9278

  10. 8139

  11. 7378

  12. 4852

  13. 8061

  14. 1953

  15. 3881

  16. 6332

  17. 6730

  18. 3242

  19. 4548

  20. 8923

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 8881 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8881

  2. 7265

  3. 4271

  4. 8599

  5. 4560

  6. 2450

  7. 1249

  8. 4467

  9. 2427

  10. 1251

  11. 6139

  12. 6779

  13. 0956

  14. 0184

  15. 5778

  16. 2392

  17. 2869

  18. 4145

  19. 2546

  20. 5628

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 2129 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2129

  2. 1041

  3. 4160

  4. 6130

  5. 0486

  6. 8161

  7. 7340

  8. 2086

  9. 9734

  10. 7175

  11. 3022

  12. 2492

  13. 3867

  14. 3071

  15. 9925

  16. 2482

  17. 2135

  18. 8723

  19. 5721

  20. 8635

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 2075 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2075

  2. 6146

  3. 0491

  4. 5704

  5. 0034

  6. 1280

  7. 4263

  8. 8988

  9. 9416

  10. 2451

  11. 7222

  12. 7184

  13. 1487

  14. 3526

  15. 2028

  16. 3959

  17. 7768

  18. 4161

  19. 4764

  20. 0145

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8077

  2. 0154

  3. 5963

  4. 4708

  5. 3396

  6. 4285

  7. 1372

  8. 5766

  9. 8549

  10. 3806

  11. 1900

  12. 5316

  13. 4118

  14. 8371

  15. 9118

  16. 8488

  17. 7436

  18. 3068

  19. 8711

  20. 3548

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de junio

• A la cabeza: 4757 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4757

  2. 6499

  3. 8945

  4. 4091

  5. 9463

  6. 5831

  7. 0748

  8. 1594

  9. 3082

  10. 6809

  11. 4816

  12. 5519

  13. 7444

  14. 9743

  15. 6903

  16. 4392

  17. 7349

  18. 3207

  19. 9426

  20. 0246

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de junio

• A la cabeza: 0767 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0767

  2. 2290

  3. 4675

  4. 9347

  5. 1091

  6. 8441

  7. 5425

  8. 7006

  9. 8702

  10. 4040

  11. 0210

  12. 0021

  13. 1762

  14. 5316

  15. 0195

  16. 7943

  17. 3799

  18. 2820

  19. 1760

  20. 0205

Resultados de la Quiniela del 18 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 9403

La Primera: 4831

Matutina: 5603

Vespertina: 2941

Nocturna: 8412

Resultados Santa Fe

La Previa: 4302

La Primera: 6227

Matutina: 0220

Vespertina: 8023

Nocturna: 9076

Resultados Entre Ríos

La Previa: 8084

La Primera: 1542

Matutina: 5423

Vespertina: 3679

Nocturna: 2105

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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