Quiniela de hoy jueves 18 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de junio
• A la cabeza: 5947 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3197
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3222
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4567
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1290
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3844
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7451
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0933
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8766
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5241
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3025
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6598
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1478
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9963
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2104
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7852
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4310
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0633
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8521
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6974
Resultados Quiniela Previa Provincia del 18 de junio
• A la cabeza: 7112 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7112
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3219
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1044
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8593
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6412
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2359
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4781
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0122
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9364
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5087
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2914
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6847
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4152
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7339
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1056
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8421
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3960
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5248
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6031
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4725
Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de junio
• A la cabeza: 0556 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0556
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7689
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1818
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9111
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3589
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4869
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3421
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2825
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0818
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0333
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6327
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6813
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4527
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5980
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6789
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2079
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6280
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4990
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4833
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2681
Resultados Quiniela Primera Provincia del 18 de junio
• A la cabeza: 4277 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4277
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2995
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4350
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2753
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6899
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7154
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8275
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6984
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9278
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8139
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7378
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4852
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8061
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1953
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3881
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6332
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6730
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3242
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4548
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8923
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de junio
• A la cabeza: 8881 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8881
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7265
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4271
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8599
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4560
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2450
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1249
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4467
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2427
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1251
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6139
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6779
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0956
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0184
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5778
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2392
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2869
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4145
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2546
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5628
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de junio
• A la cabeza: 2129 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2129
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1041
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4160
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6130
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0486
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8161
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7340
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2086
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9734
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7175
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3022
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2492
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3867
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3071
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9925
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2482
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2135
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8723
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5721
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8635
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de junio
• A la cabeza: 2075 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2075
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6146
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0491
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5704
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0034
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1280
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4263
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8988
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9416
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2451
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7222
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7184
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1487
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3526
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2028
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3959
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7768
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4161
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4764
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0145
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de junio
• A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8077
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0154
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5963
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4708
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3396
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4285
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1372
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5766
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8549
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3806
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1900
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5316
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4118
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8371
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9118
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8488
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7436
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3068
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8711
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3548
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de junio
• A la cabeza: 4757 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4757
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6499
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8945
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4091
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9463
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5831
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0748
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1594
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3082
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6809
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4816
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5519
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7444
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9743
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6903
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4392
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7349
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3207
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9426
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0246
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de junio
• A la cabeza: 0767 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0767
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2290
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4675
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9347
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1091
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8441
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5425
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7006
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8702
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4040
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0210
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0021
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1762
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5316
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0195
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7943
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3799
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2820
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1760
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0205
Resultados de la Quiniela del 18 de junio por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 9403
La Primera: 4831
Matutina: 5603
Vespertina: 2941
Nocturna: 8412
Resultados Santa Fe
La Previa: 4302
La Primera: 6227
Matutina: 0220
Vespertina: 8023
Nocturna: 9076
Resultados Entre Ríos
La Previa: 8084
La Primera: 1542
Matutina: 5423
Vespertina: 3679
Nocturna: 2105
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.