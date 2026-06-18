La guerra soft de Milei con Clarín activó los radares de empresas que esperan una ventana para entrar en el negocio telco

A la desinversión de Telecom que impuso el gobierno de Javier Milei aún le faltan capítulos. El cuestionamiento parcial que le hizo el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) por la compra de su competidora Telefónica de Argentina “todavía está por resolverse” y podría tener un contragolpe de parte del Grupo Clarín. Es por eso que el resto de los jugadores importantes del sector de las Telecomunicaciones sigue con atención los movimientos de la negociación, sin involucrarse en una eventual participación, pero con un resorte preparado para saltar a la cancha si se abre una ventana de oportunidad.

La decisión del Gobierno de reclamar la desinversión del 40% del core business de la fusión entre el gigante argentino y su par español es muy distante de la propuesta que Telecom había hecho. El TDC quiere 6 millones de usuarios menos y la contrapropuesta fue de 3 millones. Esa brecha, sin embargo, es considerada por fuentes del sector como un terreno de negociación que el Grupo Clarín y el propio Milei abrieron para “poder debatir condiciones de convivencia, de cara al ingreso del año electoral”.

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“La señal de que no está todo acordado es el caso Adorni, que lo siguen reventando”, analizó una fuente empresaria, conocedora de las relaciones entre el poder y los medios de comunicación, consultada por PERFIL, quien sin embargo aclaró que “a la vez, algún tipo de acuerdo están buscando las dos partes”. Esa es una coincidencia con media docena de empresarios de medios de comunicación y del sector de las telcos que fueron consultados por este medio.

Un tercer jugador, la incertidumbre del círculo rojo

Hay puntos que llamaron la atención de los jugadores del sector. Mientras que en la tribuna de las redes sociales se adjudicaban victorias los libertarios y reprimendas los opositores a Milei, hay dos puntos clave en la definición base del Gobierno. Por un lado, la aceptación oficial de que la compra fue lícita y que no hay vuelta atrás con esos activos es un antecedente que Telecom tendrá a mano en una eventual disputa en la justicia ordinaria. Por el otro lado, “el hecho de que obligue a que haya un tercer jugador es uno de los puntos más importantes”, señalaron desde el mundo telco.

“Tener que desinvertir 6 millones de usuarios y además espectro e infraestructura implica que es una condición substancial que Clarín no quiere aceptar”, advirtió otra fuente que mira con atención la continuidad del negocio. Otros de los actores que circunda el ámbito coincidieron que “existe una posibilidad de incorporar a un jugador nuevo en el mercado que no estaba en los papeles hasta el momento”, lo que deja entrever que “no había señales de esta definición”.

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