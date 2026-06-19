Una empresa se subió al escándalo de Manuel Adorni para vender sábanas: “Vas a pensar que te estamos robando”

La empresa de artículos para el hogar Susy Deco utilizó la imagen de Manuel Adorni para promocionar sus productos a modo de burla, luego de que él confirmara que consiguió 300.000 dólares a través de la criptomoneda Bitcoin. "Nuestros almohadones están tan baratos que vas a pensar que te estamos robando", estipula uno de sus posteos.

La situación pública del Jefe de Gabinete se agravó esa semana, cuando admitió haber ocultado información fiscal y se encontró el dinero de las monedas digitales en un pendrive. “No necesitas ningún pendrive, solo entrar a nuestra tienda online”, sostiene otra de las publicaciones de Susy Deco.

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Promo con Adorni: Los posteos de Susy Deco

Recientemente, la Justicia encontró una factura que demostraba que el ex vocero había gastado más de 8 millones de pesos en sábanas del local Rosen The Store en 2025. Se trata de una marca de lujo que se especializa en ropa de cama para suites presidenciales. A partir de este dato, la compañía nacional aprovechó la situación para promocionar sus propias sábanas y almohadones.

"Nuestros almohadones están tan baratos que vas a pensar que te estamos robando", estipula uno de sus posteos.

Las bromas sobre este escándalo no terminan en los posteos. De hecho, en los comentarios del carrousel de imágenes, un usuario había preguntado si vendían sábanas, a lo que la compañía respondió: “De todos los tamaños, pero no salen 8 millones; las tenemos desde $32.000”.

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JSM/fl