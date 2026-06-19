Una empresa se subió al escándalo de Manuel Adorni para vender sábanas: “Vas a pensar que te estamos robando”

La empresa de artículos para el hogar Susy Deco utilizó la imagen de Manuel Adorni para promocionar sus productos a modo de burla, luego de que él confirmara que consiguió 300.000 dólares a través de la criptomoneda Bitcoin. "Nuestros almohadones están tan baratos que vas a pensar que te estamos robando", estipula uno de sus posteos.
La situación pública del Jefe de Gabinete se agravó esa semana, cuando admitió haber ocultado información fiscal y se encontró el dinero de las monedas digitales en un pendrive. “No necesitas ningún pendrive, solo entrar a nuestra tienda online”, sostiene otra de las publicaciones de Susy Deco.
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Promo con Adorni: Los posteos de Susy Deco
Recientemente, la Justicia encontró una factura que demostraba que el ex vocero había gastado más de 8 millones de pesos en sábanas del local Rosen The Store en 2025. Se trata de una marca de lujo que se especializa en ropa de cama para suites presidenciales. A partir de este dato, la compañía nacional aprovechó la situación para promocionar sus propias sábanas y almohadones.
Las bromas sobre este escándalo no terminan en los posteos. De hecho, en los comentarios del carrousel de imágenes, un usuario había preguntado si vendían sábanas, a lo que la compañía respondió: “De todos los tamaños, pero no salen 8 millones; las tenemos desde $32.000”.
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