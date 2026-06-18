"No vale todo": el repudio generalizado del periodismo por la fake news de Florencia Peña sobre el padre de Messi

La reciente difusión de una noticia falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, durante la emisión del programa El show del verano en Luzu TV, desató una ola de críticas y cuestionamientos hacia Florencia Peña. Diversas figuras del periodismo y la comunicación salieron a condenar la falta de profesionalismo en el manejo de información sensible, señalando tanto a la conductora como a la producción del canal de streaming.

A un lado, Dominique Metzger, periodista de TN y El Trece, fue una de las primeras en marcar la diferencia entre el rol de un comunicador y otras disciplinas artísticas, al enfatizar que quienes ocupan un micrófono deben tener oficio, responsabilidad y profesionalismo, subrayando que en el ejercicio del periodismo no todo vale.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Del mismo modo, Ángel de Brito, conductor en Bondi Live, se mostró visiblemente disgustado ante lo ocurrido y cuestionó la ligereza de la actriz al abordar un tema tan delicado, recordándole además que, habiendo sido ella misma víctima de informaciones falsas, debería tener prudencia antes de replicar rumores sin verificar.

Pero, la crítica más dura provino de Yanina Latorre, quien a través de sus redes sociales calificó el accionar de Peña como un papelón y una falta total de profesionalismo. Latorre sostuvo que no se trató de un simple error, sino de una actitud irresponsable e insensible, cuestionando que alguien con tantos años de carrera se preste a difundir una barbaridad de tal magnitud basándose solo en comentarios de redes sociales.

Florencia Peña es desvinculada de Luzu TV por difundir una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi

Jorge Rial también utilizó sus plataformas para señalar que este episodio deja en evidencia la diferencia entre profesionales de la información e improvisados.

Las voces del análisis de medios fueron igual de contundentes. Rodrigo Lussich apuntó a la responsabilidad institucional de Luzu TV, señalando que el medio es el principal garante de lo que se emite, aunque lamentó que la conductora haya decidido dar a conocer la noticia sin filtros. A esta postura se sumó Diego Poggi, quien hizo hincapié en la falta de respeto de Peña al comunicar la noticia en un tono jocoso, calificándola junto a la productora del ciclo como irresponsables.

A su vez, el periodista Flavio Azzaro también expresó su indignación desde la cobertura del Mundial, recordando que, al tratarse de una figura de la talla de Lionel Messi, la confirmación de este tipo de noticias corresponde exclusivamente a su círculo íntimo. Azzaro remarcó la gravedad del hecho al notar la contradicción de la actriz, quien suele quejarse de los tratos injustos que recibe de la prensa, pero terminó incurriendo en una falta ética de extrema gravedad.

Finalmente, Federico Bulos fue sumamente crítico al exhortar a las figuras que no provienen del ámbito periodístico a limitarse a sus áreas de desempeño, dejando el tratamiento de noticias en manos de profesionales formados para ello.

MV/MSS