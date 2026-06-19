Qué dijo Nicolás Occhiato sobre Florencia Peña y la versión de que 10 marcas dejaron de pautar en Luzu TV

Tras la fuerte polémica que se desató por los dichos de Florencia Peña al aire de Luzu TV, donde reprodujo una falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, el fundador y principal referente del canal de streaming, Nicolás Occhiato, decidió romper el silencio y responder tanto a las críticas como a las versiones que circularon en las últimas horas.

Durante una emisión de Luzu, Occhiato realizó un extenso descargo en el que defendió las decisiones que tomó como responsable de la señal y cuestionó a quienes, según él, aprovecharon el episodio para difundir información falsa sobre el presente del canal.

"Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones", comenzó diciendo. Y agregó: "Tiene un costo tener un canal, tiene un montón de privilegios, un montón de beneficios, pero también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable".

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El empresario reconoció que existió un error, aunque remarcó que no hubo mala intención detrás de lo ocurrido. "Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal", sostuvo.

En ese sentido, explicó que tras el episodio mantuvieron conversaciones con las personas involucradas y realizaron las disculpas correspondientes. "Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontraclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien", afirmó.

Sin embargo, buena parte de su mensaje estuvo dirigido a los medios y comunicadores que cuestionaron a Luzu por el episodio. Occhiato consideró que, mientras se criticaba la difusión de una información falsa, también se propagaron otras versiones incorrectas sobre el canal.

"Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news", lanzó. Y profundizó: "El que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí se equivocó y se pidió disculpas, generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco".



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El conductor también defendió el vínculo que Luzu mantiene con su audiencia y destacó el respaldo que recibieron en medio de la controversia. "Hay algo que tenemos nosotros que todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta desde dónde hablamos", expresó.

Según Occhiato, la reacción de los seguidores del canal estuvo vinculada a que entendieron que se trató de un error involuntario. "Cuando uno se equivoca pide disculpas y cuando es con cero mala leche, como lo fue, la comunidad entiende y banca, y va a bancar siempre", aseguró.

Además, aprovechó para desmentir una de las versiones que más circuló en redes sociales y algunos programas de televisión: la supuesta salida de anunciantes tras el escándalo.

"Para todos los que se ponían contentos de que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca, seguimos acá", afirmó de manera categórica. Incluso fue más allá al negar que la señal haya sufrido consecuencias comerciales por lo sucedido: "Vamos a ir a los partidos y todo lo que se dijo también fue mentira".

Finalmente, Occhiato volvió a remarcar que el asunto quedó resuelto puertas adentro y ratificó que actuó de acuerdo con lo que consideró correcto para la empresa. "Se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien y eso es lo más importante. Después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu", concluyó.