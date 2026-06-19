“Bloodaxe”, la nueva serie del creador de ‘Vikingos’ y gran apuesta del guionista Michael Hirst

El universo de las sagas nórdicas reaparecerá en la pantalla con la irrupción de “Bloodaxe” , la nueva producción del guionista británico y creador de ‘Vikingos’, Michael Hirst. La serie fue anunciada como una historia sin conexión narrativa con la exitosa saga, sin embargo, se mantendrá el estilo de reconstrucción histórica y conflictos políticos. La trama mostrará las disputas por la unificación de Noruega, la influencia de las monarquías cristianas y las diferencias entre los distintos linajes escandinavos.

El eje de los acontecimientos estará centrado en el ascenso al trono del segundo rey de Noruega, Erik Haraldsson o Erik Bloodaxe (Hacha Sangrienta) en el marco de una lucha de poder feroz marcada por traiciones, alianzas cambiantes y enfrentamientos entre reinos.

“Taboo”, la miniserie del creador de los Peaky Blinders y el papel destacado de Tom Hardy

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su reinado se extendió desde el año 932 al 934 durante el siglo X, erigiéndose como un guerrero legendario en uno de los períodos más turbulentos de la Península Escandinava.

Imagen correspondiente a la serie Vikingos

De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Amazon MGM Studios, la producción retratará una época en la que la guerra amenazaba con redefinir el mapa político del norte de Europa.

“Bloodaxe” se perfila como una de las grandes apuestas del servicio de streaming para revivir las epopeyas vikingas y se estrenará a través de la plataforma Amazon Prime Video, que aún no confirmó la fecha oficial para su lanzamiento durante 2026.

El libretista Michael Hirst enunció: “Me siento bendecido y profundamente emocionado de que Amazon me haya dado la oportunidad de regresar al fantástico mundo de las sagas nórdicas y de los hombres, mujeres, dioses del mundo vikingo, que han significado tanto para mí”.

La secuela de “Peaky Blinders” sigue sumando estrellas: cuándo se estrenará en Netflix el spin-off de la exitosa serie

Guionista británico de la serie "Bloodaxe", Michael Hirst

El creador de “Bloodaxe” también adelantó que el objetivo será sorprender incluso a quienes siguieron todas sus producciones anteriores. declaraciones reflejan el interés del escritor por continuar explorando personajes históricos reales, pero evitando repetir las fórmulas narrativas que caracterizaron a Ragnar Lothbrok, personaje principal de Vikingos.

El fin del período vikingo

Aunque la historia se desarrolla durante el siglo X, “Bloodaxe” se sitúa en un momento decisivo para comprender el comienzo del ocaso de la Era Vikinga.

El guionista de Peaky Blinders dijo que es “ajena a la época y a las modas de su tiempo”

Los historiadores suelen ubicar el final del período vikingo en el año 1066, tras la derrota del rey noruego Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge. Sin embargo, décadas antes ya se gestaban profundos cambios políticos, militares y religiosos que debilitaron el modelo tradicional de expansión vikinga.

PM cp