El guionista de Peaky Blinders dijo que es “ajena a la época y a las modas de su tiempo”

El guionista de Peaky Blinders, Steven Knight le dio un sello distintivo a la exitosa trama británica de Netflix y explicó que nunca quiso realizar una reconstrucción histórica convencional de la Birmingham de comienzos del siglo XX. En este sentido, el creador de la historia la categorizó como “ajena a la época y a las modas de su tiempo”, lo que explica parte del éxito que ha alcanzado la ficción a nivel global.

Aunque la serie toma inspiración en una banda real que operó en Inglaterra entre finales del siglo XIX y principios del XX, Knight dejó claro desde el comienzo que no pretendía realizar una reconstrucción documental.

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En la promoción de la primera temporada, el creador explicó que su intención era representar ese universo “a través de los ojos de un niño de diez años", donde "los hombres son más inteligentes, más fuertes y más apuestos; los caballos son más grandes y todo resulta intimidante”.

Guionista y creador de Peaky Blinders

Esa perspectiva justificó una puesta en escena estilizada, con personajes casi míticos y una fotografía que privilegiaba el impacto visual por encima del realismo absoluto.

Peaky Blinders, una historia de época con espíritu contemporáneo

La elección de incorporar canciones de Nick Cave, PJ Harvey, Arctic Monkeys o The White Stripes en una historia ambientada en la década de 1920 también respondió a esa filosofía creativa.

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En una entrevista concedida durante la promoción de la serie, Steven Knight afirmó que quería que Peaky Blinders “fuera una visión de ese mundo a través de los ojos de un niño de diez años” permitiendo exagerar la realidad para construir una experiencia emocional antes que estrictamente histórica.

Peaky Blinders

En relación con ello, Knight señaló que “muchas de las historias surgieron de los relatos que escuché durante mi infancia sobre la Birmingham de la posguerra”.

Esa decisión permitió que la producción se desmarcara de otras ficciones de la época. La música contemporánea, el vestuario estilizado, la fotografía de tonos oscuros y las secuencias en cámara lenta terminaron convirtiéndose en elementos característicos de la serie.

PM/AF