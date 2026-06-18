Cómo es Rafa, la serie de Netflix que está viendo Messi durante el Mundial y con la que se siente identificado

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, luego de meter un Hat-Trick ante Argelia en el Mundial 2026, sorprendió al mundo deportivo al revelar que está viendo la serie del extenista Rafael Nadal y que se siente identificado con el español.

La estrella máxima del conjunto nacional trazó un paralelismo directo entre su propio camino de superación frente a la adversidad y el exigente recorrido profesional que marcó la carrera del legendario deportista mallorquín. Tras el triunfo albiceleste de este martes, Messi reconoció que Nadal y él son muy parecido en sus formas de encarar la competencia.

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La producción audiovisual, estrenada en por la plataforma de Netflix, consta de cuatro episodios de una hora y aborda sin concesiones el retrato íntimo de un deportista enfrentado de manera constantes a sus límites físicos y emocionales. El relato expone de forma cruda el dolo crónico, la obsesión por la victoria y el progresivo deterioro físico del tenista.

Según la crítica especializada, el documental adquiere un volumen dramático considerable al registrar la fragilidad de Nadal, que incluye sus conocidas manías en la cancha y el estrés agudo que lo condujo a realizar tratamientos psiquiátricos.

La obra audiovisual reúne las voces de su núcleo familiar directo de figuras clave de su trayectoria como sus entrenadores Carlos Moyá y Toni Nadal, además de recolectar testimonios de sus rivales en el circuito: Novak Djokovic y Roger Federer.

Lionel Messi

Mediante imágenes inéditas de vestuarios y consultas médicas, la docuserie revive hitos memorables como la final de Wimbledon 2008, un extenuante partido de casi cinco horas que quedo grabado como una muestra de la voluntad de resistir.

La producción evita las estructuras cronológicas convencionales para enfocarse en la capacidad humana de tolerar el sufrimiento, una máxima que el propio Nadal convirtió en un estilo de vida y en la cual Messi encontró como reflejo de su propia vida.