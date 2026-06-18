El Mundial también se juega en el cine: tres películas que cuentan al fútbol desde otro lugar

El Mundial 2026 tiene una particularidad que ningún otro tuvo antes: se juega al mismo tiempo en tres países. Pero mientras el césped y el lujo de los estadios concentra la atención de millones, hay otra cancha donde el fútbol se disputa hace décadas: la del cine. Documentales, ficciones y series construyeron, con los años, un repertorio enorme de historias que usan una pelota como excusa para hablar de algo mucho más grande. Tres títulos resumen bien esa relación: El Partido, Fue la mano de Dios y Victory.

Parten de épocas, idiomas y formatos completamente distintos, pero comparten una misma certeza: el fútbol nunca es solo fútbol. Existe una extensa variedad de producciones audiovisuales que demuestran que, cuando la pantalla y el potrero se cruzan, las historias adquieren un peso que va más allá del juego.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esa capacidad del cine para capturar el cruce exacto entre la historia grande y la pasión popular se evidencia en El Partido. Estrenado este 2026 y aplaudido en el último Festival de Cannes, el documental reconstruye los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en México ’86, el de los dos goles de Maradona. Lo dirigen los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco, sobre la base del libro homónimo del periodista Andrés Burgo, y su mayor logro no es repasar la jugada sino todo lo que la rodea.

El largometraje elige contar esa tarde a través de un coro de voces —jugadores argentinos como Ruggeri, Olarticoechea o Burruchaga, e ingleses como Peter Shilton y John Barnes— narrada por Jorge Valdano y Gary Lineker, dos protagonistas de aquel encuentro que cuarenta años después se sientan frente a frente.

Santiago Franco y Juan Cabral

Detrás de cada testimonio aparece, inevitable, la sombra de la Guerra de Malvinas, apenas cuatro años antes de ese partido. El propio Maradona, tiempo después, lo dijo sin vueltas en su autobiografía: "Fue nuestra forma de recuperar las Malvinas". Esa tensión, entre la gesta deportiva y la herida que todavía dolía, es en el fondo el verdadero tema de la película.

Paolo Sorrentino

Sin embargo, el impacto del mito maradoniano en la pantalla no siempre se mide en clave de soberanía o geopolítica; a veces, se traduce en una devoción íntima capaz de torcer el rumbo de una tragedia individual.

Mucho más que noventa minutos: las historias humanas detrás del juego

Si en El Partido la mano de Maradona divide aguas, en È stata la mano di Dio (Fue la mano de Dios) esa misma frase adquiere un sentido completamente distinto. Dirigida por el italiano Paolo Sorrentino y ambientada en la Nápoles de los años 80, la película lanzada en 2021 narra cómo la llegada de Maradona al Napoli sacudió a una ciudad golpeada por la pobreza y el miedo, devolviéndole una alegría colectiva que parecía imposible. Pero el título no solo habla de fútbol: también es la manera en que Sorrentino describe un episodio personal que marcó su vida para siempre, ligado de forma directa a su pasión por ver jugar al Diego. El director lo dijo sin vueltas en más de una entrevista: cree en el poder semidivino de Maradona. Lo que queda fuera de esa frase —el dolor concreto, la tragedia íntima que atraviesa la trama— es justamente lo que la película se reserva para contar a su manera.

Esa misma fuerza mística que convierte a un futbolista en un salvavidas emocional es la que, en contextos de opresión extrema, transforma al deporte en la última trinchera de la dignidad humana.

El más clásico de los tres es Victory (1981), dirigida por John Huston y protagonizada por Sylvester Stallone y Michael Caine, con un combinado de futbolistas profesionales encabezado por Pelé. Ambientada en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia de un grupo de cautivos aliados al que el régimen nazi propone un partido con fines propagandísticos. La trama, aunque ficcionada, está inspirada en un hecho real: el llamado “Partido de la Muerte”, disputado en 1942 por ex jugadores del Dinamo de Kiev contra un equipo alemán en la Ucrania ocupada.

En la película, cuando todo indica que lo más sensato sería escapar antes de que ruede la primera pelota, es el propio personaje de Pelé quien convence a sus compañeros de quedarse con una frase que funciona casi como declaración de principios: si se van, advierte, perderán algo más importante que un partido. Verla hoy tiene un significado extra: este Mundial 2026 es el primero que se juega desde la muerte del astro brasileño, en 2022.

Pelé y Sylvester Stallone, quien rodó la película siendo el arquero del equipo.

Diego Armando Maradona y Pelé

Tres épocas, tres países, tres formas de filmar distintas. Pero las tres coinciden en algo que el propio Mundial confirma cada cuatro años: el fútbol nunca termina en el resultado. Sigue jugándose después, en la memoria, en el cine, en las historias que se cuentan para que esos noventa minutos no se queden solo en el marcador.