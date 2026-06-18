Invierno en Bariloche 2026: el EMPROTUR lanzó la temporada con un show inmersivo en el Planetario

El Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR) realizó este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lanzamiento oficial de la temporada de invierno 2026, con una propuesta inmersiva que tuvo como escenario el Planetario Galileo Galilei y reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, referentes del turismo, cámaras empresariales, operadores, prestadores, medios de comunicación nacionales, comunicadores e influencers.

Bajo el concepto “Bienvenido el invierno a casa”, Bariloche presentó una experiencia pensada para mostrar, desde lo visual, lo sensorial y lo turístico, por qué la ciudad sigue consolidada como el destino de nieve más importante del país y de la región. La acción buscó recrear la fuerza de la montaña, la nieve y la identidad patagónica, en una noche donde la promoción turística se combinó con gastronomía, tecnología, imágenes de alto impacto y una fuerte presencia del sector privado.

Propuesta inmersiva invierno 2026

La puesta incluyó una activación de marca en el espacio público, un mapping 360° sobre el domo y el anillo exterior del Planetario, proyecciones Full Dome 270°, sonido envolvente y contenidos audiovisuales vinculados a la esencia de Bariloche. La presentación también sumó ambientación invernal, momentos inspirados en la nieve y un espacio dedicado a la gastronomía patagónica, con sabores regionales y productos representativos de la ciudad.

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El presidente del EMPROTUR y secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán, valoró el trabajo realizado junto al sector privado y señaló que Bariloche es mucho más que la postal tradicional de la nieve. “El invierno en Bariloche no es solo esquiar. Es también disfrutar la nieve, verla caer, sacarse una foto, jugar, compartir en familia y acompañar esa experiencia con nuestra gastronomía”, afirmó.

Guzmán remarcó además que la ciudad busca fortalecer su presencia durante todo el año. “Hoy presentamos el invierno, pero Bariloche también es verano, otoño y primavera. Tenemos el objetivo de construir un Bariloche 365, con el esfuerzo del sector privado, los operadores, las agencias y todos los que acompañan al destino”, indicó.

Walter Cortés

En ese marco, el intendente Walter Cortés destacó la importancia de seguir mostrando a Bariloche en cada espacio de promoción. “Donde nos inviten vamos. Vamos a hacer promoción, vamos a contar la belleza que tiene Bariloche”, expresó.

El jefe comunal también agradeció el esfuerzo del sector privado y remarcó que la ciudad se prepara no solo para el invierno, sino para consolidarse como un destino activo durante todo el año. “Vemos a los empresarios trabajar, mejorar e innovar. Tenemos la responsabilidad de poner a Bariloche en valor y darle todo lo que necesita”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, remarcó la importancia del destino dentro de la oferta turística argentina y puso el foco en el crecimiento del turismo receptivo, la llegada de visitantes internacionales y el vínculo con Brasil. “No tengo ninguna duda de que va a ser una gran temporada. Conozco muy bien al turista brasileño, sé lo que quiere y lo que exige, y también sé cómo se viene trabajando Estado por Estado”, afirmó.

Scioli también destacó la política de cielos abiertos, el récord de vuelos hacia Bariloche y las gestiones vinculadas a la infraestructura turística y de conectividad. Entre ellas anunció las gestiones realizadas para modernizar la infraestructar de la Aduana argentina en el paso fronterizo Cardenal Samoré, clave para el movimiento de visitantes chilenos durante todo el año.

Walter Cortés, Daniel Scioli, Alberto Weretilneck y Eric Guzmán

La directora ejecutiva del EMPROTUR, Natacha Vázquez, remarcó además que el evento permitió reunir a actores claves de la actividad turística. “Para nosotros es importante que medios, operadores, prestadores, cámaras y referentes del sector puedan encontrarse con una imagen fuerte de Bariloche. La temporada se prepara con planificación, con promoción y con el acompañamiento del sector privado, que es parte central de lo que el destino ofrece”, agregó.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, finalmente remarcó que el desafío es que cada visitante se lleve una experiencia positiva de la ciudad. En ese sentido, puso en valor el trabajo articulado entre el sector privado, el Municipio, la Provincia y la Nación, y destacó que Bariloche llega a la temporada con una fuerte conectividad aérea, inversiones públicas y privadas, y una ciudad preparada para recibir turistas.

La presentación contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales; además de cámaras empresariales, operadores turísticos, representantes de líneas aéreas, centros invernales, prestadores de montaña, empresarios y asociaciones vinculadas al sector.