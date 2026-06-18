Sueldos en Argentina: empresas refuerzan beneficios para aliviar el bolsillo

En un contexto donde las empresas comienzan a operar con mayores niveles de previsibilidad económica, los beneficios corporativos están asumiendo un nuevo rol, ayudar a que el salario rinda más.

Así lo muestra el Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Argentina 2026, elaborado por Bonda sobre una muestra de 139 empresas de distintos sectores y tamaños. El estudio identifica una tendencia clara: las organizaciones están reforzando beneficios que impactan directamente en la economía cotidiana de sus colaboradores, priorizando propuestas orientadas al ahorro y el apoyo financiero frente a gastos recurrentes.

Entre los beneficios con mayor presencia aparecen los bonos de fin de año (41,3%), préstamos para colaboradores (38,9%), los programas de beneficios flexibles y puntos canjeables por Gift Cards(35%), y los subsidios para transporte (10%). A su vez, el 62,4% de las empresas ya ofrece programas de descuentos en comercios para sus equipos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Estamos viendo una evolución en la forma en que las empresas entienden los beneficios. Hace algunos años el foco estaba puesto en diferenciarse en cuanto al paquete de beneficios; hoy existe una preocupación creciente por generar un impacto concreto en la economía cotidiana de las personas y por eso las empresas usan los beneficios como un recurso valioso para ello", explicó Agustín Perelman co-founder de Bonda, en el reciente evento insignia de la empresa HRTrends frente a más de 700 profesionales de Recursos Humanos.

Bienestar financiero| Walter Medina

Beneficios que ayudan a llegar a fin de mes

La investigación que ya lanza su segunda edición muestra que cada vez más empresas incorporan iniciativas destinadas a acompañar gastos que forman parte de la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias.

Uno de los casos más representativos es el transporte. Actualmente, el 47,4% de las empresas ofrece algún beneficio vinculado a la movilidad de sus colaboradores, ya sea a través de reintegros de viáticos, cobertura de aplicaciones de transporte, gift cards o asignaciones específicas para movilidad.

La ayuda escolar también gana protagonismo. El 46,7% de las empresas otorga algún tipo de asistencia para el inicio de clases mediante kits escolares, reintegros económicos o programas de puntos canjeables.

Por su parte, el almuerzo corporativo continúa consolidándose como uno de los beneficios más valorados por los colaboradores, aunque todavía está presente en menos de cuatro de cada diez compañías.

La tecnología se vuelve clave para personalizar beneficios

Este cambio también está transformando la forma en que las empresas gestionan sus programas de beneficios.

Según el informe, casi el 50% de las organizaciones ya implementa herramientas tecnológicas para la autogestión y comunicación de beneficios, mientras que otro grupo significativo reconoce la necesidad de avanzar en este proceso.

Para Bonda, la tecnología se está convirtiendo en un habilitador fundamental para responder a una demanda creciente de personalización. "Las empresas entienden que las necesidades de un colaborador joven, una familia con hijos o una persona próxima a jubilarse son completamente distintas. El desafío ya no es ofrecer más beneficios, sino ofrecer beneficios relevantes para cada persona", aclaró Perelman.

A través de su plataforma, Bonda permite a las empresas centralizar Club de descuentos en diferentes categorías con alcance nacional, programas de puntos canjeables por Gift Cards de marcas líderes (supermercados como Jumbo, Dia o Carrefour hasta servicios de telefonía y transporte y combustible como SUBE, Axion o YPF), facilitando que cada persona pueda acceder a propuestas más alineadas con sus necesidades e intereses.

Actualmente, la empresa opera en seis países de América Latina y trabaja con más de 1.000 empresas que buscan fortalecer su propuesta de valor hacia colaboradores y clientes.

Los beneficios ganan peso dentro de la compensación total

El estudio también revela que el 58,3% de las empresas prevé realizar ajustes salariales extraordinarios durante 2026, mientras que los esquemas de actualización continúan vinculados principalmente a inflación y modelos mixtos de desempeño.

Sin embargo, para muchas organizaciones los beneficios están dejando de ser un complemento accesorio para transformarse en una herramienta estratégica de compensación.

La razón es simple, mientras los aumentos salariales suelen producirse en momentos específicos del año, beneficios como descuentos, bonificación de transporte, programas de reconocimiento o soluciones de financiamiento generan un impacto permanente en el presupuesto mensual de las personas.

En paralelo, casi nueve de cada diez empresas consideran que la personalización de beneficios contribuye directamente a mejorar la permanencia de los colaboradores, lo que refleja una creciente conciencia sobre el valor estratégico de estas iniciativas.

Una nueva forma de acompañar el poder adquisitivo

Las conclusiones del informe muestran que los beneficios corporativos están atravesando una transformación profunda. Más allá de las iniciativas tradicionales de bienestar o reconocimiento, las empresas comienzan a incorporar herramientas que impactan directamente en los hábitos de consumo y en la economía cotidiana de los trabajadores.

En un escenario donde las organizaciones buscan equilibrar competitividad, flexibilidad, costos y experiencia del colaborador, y las plataformas tecnológicas aparecen cada vez más como una respuesta capaz de conectar las necesidades del negocio con las necesidades de las personas.

Encontrá el Informe completo en la página web de Bonda www.bonda.com/es-ar/encuesta-de-beneficios