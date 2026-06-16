Hospedaje con identidad: descubrí Azur Hotel & Spa

En un contexto donde el lujo redefine su significado y las experiencias buscan cada vez más autenticidad, Azur Hotel&Spa presenta una propuesta que invita a sus huéspedes a conectar con Córdoba desde una nueva perspectiva: a través de su paisaje, su biodiversidad y su identidad.

A partir de una profunda lectura territorial, la iniciativa consiste en renombrar las habitaciones en honor a las especies nativas de la flora cordobesa bajo el concepto de “reservas con propósito”.

Hotel Boutique en Córdoba

Por cada reserva realizada, Azur plantará un ejemplar de la especie que da nombre a la habitación en un área específica de Córdoba. De este modo, la propuesta va un paso más allá de lo conceptual para transformarse en una acción tangible con impacto positivo, donde cada huésped se convierte en protagonista de la reforestación, dejando una huella viva que crece con el tiempo. Cada sector del hotel fue asociado a una región fitogeográfica según su ubicación dentro de la casona, dando lugar a un recorrido con identidad propia. Así, las habitaciones del sector sur evocan la llanura pampeana con nombres como Tala y Sauce; hacia el oeste, el bosque chaqueño se expresa a través de especies emblemáticas como Quebracho Blanco, Quebracho Colorado y Mistol, Chañar, Brea y Espinillo; mientras que el este representa al bosque espinal con especies como Chilcas, Moradillo, Tusca, Palo Amarillo, Algarrobo Blanco, Algarrobo Negro y Molle. La suite principal, por su parte, llevará el nombre de Cina Cina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Espacios pensados para dejar huella

Esta decisión refuerza el compromiso del hotel con una hospitalidad más consciente, donde cada experiencia deja una huella significativa.

En tiempos donde los viajeros valoran historias auténticas y propuestas con propósito, Azur convierte el acto de hospedarse en una experiencia con identidad, memoria y conexión emocional con el destino.

Azur y su compromiso con la sustentabilidad

La iniciativa forma parte de una política integral de sustentabilidad que Azur Hotel & Spa desarrolla desde hace años, incorporando prácticas orientadas al cuidado ambiental, la eficiencia energética y el desarrollo local.

Como parte de este compromiso, el hotel comenzó a generar su propia energía solar a través de un modelo de generación distribuida virtual.

Azur fue concebido integralmente bajo un concepto de sostenibilidad

Aunque el hotel se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, la energía se produce desde el Loteo Fotovoltaico de Arroyo Cabral, un parque solar diseñado para abastecer consumos mediante energía limpia y eficiente.

Azur también trabaja en la reducción y minimización de sus impactos ambientales mediante buenas prácticas en el uso responsable de recursos, la gestión de residuos y la conservación del entorno natural y cultural.

El hotel impulsa el desarrollo regional priorizando el trabajo con productores y proveedores locales, promoviendo procesos responsables y una red de colaboración alineada con valores de sustentabilidad.

Con esta nueva iniciativa, Azur Hotel & Spa continúa consolidando una propuesta donde la hospitalidad no solo se vive, sino que también genera un impacto positivo en el territorio.

Sobre Azur Hotel & Spa

Ubicado en el corazón de la ciudad de Córdoba, Azur Hotel & Spa se ha consolidado como una de las propuestas hoteleras más distintivas del país, combinando sofisticación, diseño contemporáneo y una fuerte impronta sensorial.

Reconocido por su arquitectura singular, sus espacios pensados para el descanso y una propuesta de bienestar diferencial a través de su spa, el hotel ofrece una experiencia boutique donde cada detalle está cuidadosamente diseñado para sorprender al huésped.

Propuestas exclusivas diseñadas por spa manager

Con una mirada que combina lujo, autenticidad y conexión con el entorno, Azur propone una forma de hospedarse donde el destino no solo se visita: también se vive.

Para saber más información del hotel, podés ingresar a www.azurrealhotel.com o visitar sus oficinas en San Jerónimo 243/257, Córdoba.

También podés contactarte a través del correo electrónico [email protected] o comunicarte telefónicamente a los números +54 351 4407796 / +54 351 4247133 / +54 9 351 853 8080. Seguí sus novedades a través del Instagram @azurhotel