Se viene la tradicional "Fiesta del sol" en Carlos Keen

La Fiesta del Sol continúa posicionándose como una de las celebraciones más importantes de la región que conjuga arte, tradición, música y turismo, atrayendo a visitantes de distintos puntos del país. Con entrada libre y gratuita el evento tendrá lugar a partir del mediodía en el predio de la estación de tren de Carlos Keen.

La Fiesta ya tiene la grilla confirmada, el sábado 20, se presentarán en el escenario Martu Ferreyra, Corazón Malvinero, Raúl Ausilio y Mayma. El gran cierre musical de la jornada estará a cargo de Los Palmeras. Además, se realizará la tradicional ceremonia Inti Raymi, ritual ancestral que celebra el renacer del sol, y se encenderá la Fogata de los deseos, en la que los asistentes podrán escribir sus

anhelos en papel y entregarlos al fuego, con la convicción de que su energía los impulsará a concretarse.

El domingo 21 contará con la presencia de la Orquesta Municipal El Ombú, Smoking Brothers y Ras Gangalee. En este caso el cierre de la Fiesta será a puro rock nacional, con la presencia de El Farolito, un tributo a Los Piojos, y Parte de la religión, una celebración a la música de Charly García.

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“Este evento es posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio y los emprendimientos privados que existen en la localidad, como las Feria de Artesanos y los locales gastronómicos de la zona. Agradecemos la confianza en nuestra gestión y el apoyo para que podamos concretar esta celebración, tan importante para todo Carlos Keen, garantizando grandes artistas en escena y todo el esfuerzo que conlleva una fiesta de esta magnitud”, destacó Leonardo Boto, intendente de Luján.

Además de los espectáculos musicales, la Fiesta del Sol contará con la tradicional Feria de Artesanos Pueblo del Sol y la Feria de Artesanos de Carlos Keen, que se ubican detrás de la Estación de Trenes; además de todas las propuestas que ofrece el pueblo como polo gastronómico consolidado en la provincia.