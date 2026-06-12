El boom del juego para adultos: ¿por qué los grandes volvimos a las salas de escape, los fichines y el bowling?

Salas de escape que desafían el ingenio bajo presión, bares con juegos de mesa modernos, pistas de bowling con estéticas cuidadas y el resurgimiento nostálgico de los videojuegos retro (los clásicos arcades) están copando las noches de la ciudad. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno?

Desconexión digital y el valor de lo real

En una rutina hiperconectada, donde las pantallas dominan el trabajo y el tiempo libre, los lugares de juego proponen desconexión. No es lo mismo jugar en línea a través de una pantalla que sentarse a una mesa, tocar las piezas de un juego de estrategia o coordinar con amigos en tiempo real para salir de una habitación antes de que se acabe el tiempo. El juego físico obliga a estar presentes, fomenta la risa espontánea y activa la adrenalina de una manera que las redes sociales simplemente no pueden replicar.

Compartir desde otro lugar

Ya no alcanza con el clásico esquema de "bar y charla". Los adultos buscan experiencias compartidas que propongan una dinámica activa. El juego funciona como el catalizador social perfecto: rompe el hielo en una primera cita, une a equipos de trabajo en jornadas de teambuilding y renueva la energía de los grupos de amigos de siempre. Nos permite, por unas horas, quitarnos la formalidad del día a día, reírnos de nuestros errores y competir sanamente. En definitiva, nos devuelve la capacidad de asombro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tu pase VIP al entretenimiento con Libre

Sumarse a esta tendencia y armar un plan diferente no tiene por qué desequilibrar el presupuesto mensual. La comunidad de beneficios Libre, la plataforma de suscriptores pensada para potenciar tu día a día, tiene el foco puesto en que nunca falten las opciones de esparcimiento.

Con Libre, el entretenimiento y los juegos están asegurados gracias a descuentos muy importantes en los principales complejos recreativos, salas de escape, centros de juegos y espacios gastronómicos temáticos. Estar suscrito significa tener la llave directa a las mejores experiencias lúdicas de la ciudad, cuidando el bolsillo.

La tendencia es clara: jugar ya no es cosa de chicos. Es una necesidad para liberar tensiones, conectar con otros y pasar un buen momento. Y con los beneficios de Libre, la excusa perfecta para armar tu próxima salida ya está resuelta.