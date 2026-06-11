Concordia en invierno: experiencias y actividades para disfrutar un fin de semana largo

La ciudad de Concordia se consolida como el destino perfecto para quienes buscan una escapada renovadora. Con una conectividad aérea estratégica que une Aeroparque con el aeropuerto local en solo 45 minutos dos veces por semana, este rincón entrerriano ofrece una atractiva síntesis de paisajes naturales, patrimonio cultural y actividades pensadas para disfrutar en familia o con amigos durante el próximo fin de semana largo.

La agenda local incluye propuestas para toda la familia: el viernes, con el Recorrido Arquitectónico Nocturno por la ciudad; el sábado por la mañana, con el Senderismo Interpretativo en Hostal del Río; y una programación especial en el Castillo San Carlos, que contempla Arquitectura con Historia el sábado, una función de Títeres el domingo por la tarde, y el lunes una Visita Literaria por la mañana y una Búsqueda del Tesoro Mundialista por la tarde.

Para quienes prefieran una propuesta más distendida, "Cervecear" volverá a los Galpones del Parque Central Viñedos Moulins el viernes y sábado desde las 19 hs, con cerveza artesanal, gastronomía y música.

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Termas: piletas y relax en Entre Ríos

El bienestar y el relax son marcas registradas de la ciudad gracias a sus complejos termales, cada uno con una impronta propia. Por un lado, Termas Concordia se enfoca en el bienestar terapéutico con piscinas cubiertas, al aire libre y sectores de hidromasaje. Para quienes viajan con chicos, Termas del Ayuí combina el agua cálida con la diversión de su parque acuático.

Qué hacer en Concordia: historia, museos y el Castillo San Carlos

El pasado de la región se respira en cada rincón, especialmente en las más de 90 hectáreas del Parque San Carlos. Allí se erige el famoso Castillo San Carlos (abierto de 9 a 19 hs), que inspiró a Antoine de Saint-Exupéry para su célebre obra El Principito. En el mismo predio, el Naranjal de Pereda invita a conectar con los orígenes locales a través de sus ruinas de 300 años de antigüedad, disponibles para visitar por la tarde de sábado a lunes.

La riqueza patrimonial de Concordia también se evidencia al formar parte de la Ruta Argentina del Art Nouveau, con fachadas ornamentales que maravillan a los visitantes, y en su variada red de museos, entre los que destacan el Palacio Regional Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales. A esto se suma el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, una imponente obra binacional (Argentina-Uruguay) que ofrece visitas guiadas diarias para conocer de cerca su funcionamiento energético.

Gastronomía y turismo: los sabores del Litoral

La gastronomía concordiense posee una identidad marcada por las materias primas de la región: los pescados de río, los cítricos, la miel, los arándanos y la nuez pecán protagonizan las mesas invernales. Esta oferta culinaria se complementa a la perfección con una creciente escena enoturística. Los viñedos y bodegas locales abren sus puertas para realizar degustaciones de cepas como Tannat, Merlot y Marselan, ideales para templar el clima fresco.

Para completar la experiencia litoraleña, los días despejados de invierno son perfectos para realizar avistaje de aves, cabalgatas o caminatas entre la naturaleza. Y para aquellos que buscan una dosis de aventura y una perspectiva diferente, los vuelos de bautismo permiten descubrir la verdadera magnitud de la ciudad desde el aire.

Para conocer el cronograma completo de actividades y planificar tu viaje, podés consultar los canales oficiales de CompartiConcordia en redes sociales.