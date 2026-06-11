Dónde alojarse en Miami para el Mundial: por qué los argentinos eligen New Point

En la cuenta regresiva hacia el Mundial de la FIFA 2026, Miami se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos que buscan combinar fútbol de primer nivel con una experiencia completa de viaje.

Más allá de los partidos, el evento impulsa una nueva forma de viajar: estadías más largas, viajes en grupo y una fuerte búsqueda de comodidad, ubicación y servicios que acompañen el ritmo de cada jornada.

En este contexto, el diferencial ya no pasa sólo por dónde alojarse, sino por cómo vivir el Mundial.

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Los partidos en Hard Rock Stadium como motor de la experiencia

La ciudad será una de las grandes protagonistas del torneo, con partidos clave que atraerán a miles de viajeros internacionales.

Esto genera una dinámica muy clara: días de partido combinados con momentos de descanso, playa, gastronomía y recorridos urbanos.

Por eso, elegir una buena base no es un detalle menor: define la experiencia completa del viaje.

¿Por qué New Point es la mejor base para disfrutar Miami durante el Mundial?

New Point Miami propone una experiencia diferente al formato tradicional de hotel: departamentos totalmente equipados, ideales para quienes viajan en pareja, en familia o con amigos.

Con opciones de 2 a 7 personas, cada unidad cuenta con kitchenette o cocina completa —según categoría—, permitiendo organizar los tiempos con mayor libertad.

Servicios:

- Check-in 24 horas

- Valet parking 24/7

- Piscina

- Gimnasio

- Cancha de tenis

- Housekeeping

- Wi-Fi

-Personal multilingüe

- Servicio de playa

Ubicación estratégica en Collins Avenue, frente al mar y conectada con el estadio

Ubicado en 5445 Collins Avenue, frente al mar, New Point ofrece salida directa a la playa con parador.

- Aproximadamente 15 km del Aeropuerto Internacional de Miami

- Aproximadamente 35 km del Aeropuerto de Fort Lauderdale

El Mundial como parte de una estadía completa

La propuesta invita a disfrutar de Miami en todas las etapas del Mundial, permitiendo instalarse y empezar a disfrutar de la ciudad desde la previa. Durante el torneo, funciona como base operativa entre partidos.

Finalmente, se transforma en el lugar perfecto para quienes deciden extender el viaje y quedarse unos días más una vez finalizada la competencia.

Miami post Mundial: el destino continúa:

Arte, diseño, gastronomía y compras convierten a la ciudad en un destino ideal para quedarse algunos días más.

New Point Miami se posiciona como una base práctica, flexible y pensada para disfrutar el Mundial de una manera completa.

Para obtener más información sobre el hotel o realizar una reserva, podés ingresar a su sitio web oficial en newpointmiami.com/es/ o comunicarte directamente por teléfono al (305) 397-8952. También podés escribirles por correo electrónico a [email protected] o a [email protected], y seguir el día a día de sus novedades a través de su cuenta de Instagram @newpointmiamiok.