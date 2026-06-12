Quién es Alessandro Piscitelli, el filmmaker detrás de la identidad visual del Social Media Day

En el universo del marketing digital y la comunicación, el formato audiovisual se consolidó como el eje central para conectar con las audiencias. Dentro de la estructura del Social Media Day Argentina, la responsabilidad de traducir esa premisa en imágenes, videos y piezas de diseño recae sobre Alessandro Piscitelli. A sus 23 años, el estudiante transita su último año de la carrera de Diseño y Animación Digital en la Universidad Siglo XXI, un trasfondo académico que vuelca diariamente en el evento y en su faceta como profesional independiente.

Su incorporación al proyecto no es casual: Alessandro es hijo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, los fundadores y directores del Social Media Day. Crecer en un entorno signado por la evolución de las plataformas y la comunicación digital moldeó su vocación. Hoy, además de aportar su mirada joven y técnica a la producción visual del evento familiar, trabaja de forma freelance y lidera su propio emprendimiento de creación de contenido, sumado a su constancia por capacitarse constantemente. Su enfoque combina la práctica diaria de un filmmaker con una visión clara sobre las tendencias actuales, donde la humanización de las marcas y el uso inteligente de la tecnología marcan la diferencia.

Alessandro Piscitelli junto a su familia en la redacción de Editorial Perfil.

Conectar con la gente: la clave del contenido audiovisual

Para Alessandro, la producción de videos ya no es una opción secundaria para las empresas, sino un requisito obligatorio de supervivencia digital. "Una marca que quiere promocionarse sí o sí tiene que generar contenido audiovisual", define con contundencia. Sin embargo, advierte que el diferencial radica en lograr que ese material se perciba como algo familiar y cercano para el público, independientemente del nicho o del producto que se comercialice.

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En ese sentido, destaca la importancia de ponerle un rostro a los proyectos. Desde su perspectiva, el contenido corporativo tradicional cede terreno frente a propuestas más genuinas: "Siempre tiene que haber una cara en esto, en los videos; siempre alguien tiene que mostrarse, ya sea el mismo director de esta empresa o alguien que dé la cara. Creo que hace que conecten mucho más con las personas. Si una persona se muestra, intenta conectar y no va tanto por el lado corporativo, ayuda muchísimo más".

Para quienes están dando sus primeros pasos en la estrategia digital de un negocio, su recomendación inicial es categórica: usar las redes de forma estratégica o delegar la tarea en profesionales capacitados. Según explica, no es estrictamente necesario comenzar con grandes producciones ni con equipos de nivel profesional. Un perfil bien optimizado, una página web sólida y la constancia de registrar contenido cotidiano con el teléfono celular —idealmente editado para aportar fluidez— son suficientes para traccionar y mejorar el rendimiento de una cuenta.

El manual del creador: herramientas, edición e ingenio

-Perfil: ¿Cuál es el kit infaltable de todo filmmaker?

-Alessandro Piscitelli: Una buena cámara. Obviamente podés empezar con un buen celular. Si querés empezar tranquilo, podés comprarte algún estabilizador de celular. Si querés evaluar y dedicarte de pleno: una cámara, un estabilizador, muchas baterías y muchas memorias. Sobre todo es importante que siempre lleves lo que es backup. Para empezar, un celu que grabe, y si querés dedicarte a hacer algo de UGC, también un micrófono y alguna linterna o algo para iluminación.

-Perfil: En cuanto a la edición, ¿qué herramientas crees que son indispensables?

AP: Si vos podés invertir en pagar, por ejemplo, Adobe Premiere, hacelo porque es fácil de aprender con videos en YouTube. Yo uso Premiere para videos más complejos, producidos y que me llevan más tiempo. Para un video más tranquilo, uso Cap Cut. Mucha gente dice que Cap Cut es para gente que no sabe editar, pero yo no creo que sea así; si querés algo más rápido, sencillo y económico, te sirve. También After Effects es muy útil si querés utilizar efectos de película.

-Perfil: ¿Cuánto juega el ingenio acá?

-AP: La herramienta te puede dar muchas opciones, pero si no sos ingenioso, podés hacer un video más del montón. El ingenio es la parte más importante. Capaz que puedes estar horas editando 10 segundos de video, pero si te sale bien, como vos lo veías, te va de diez. También el uso de la Inteligencia Artificial es muy importante; uso varias aplicaciones, las combino entre sí y es muy útil para optimizar el tiempo.

Para más información, visitá el perfil oficial de Alessandro Piscitelli en Instagram.