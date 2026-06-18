Visa y Banco Macro son sponsors del Fan Fest que organiza la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Palermo para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Plaza Seeber, ubicada en Avenida del Libertador y Sarmiento, vuelve a ser la sede central de la “Buenos Aires Fan Fest”, un espacio con capacidad para más de 20.000 personas, donde se transmiten los partidos en pantalla gigante.

Visa y Banco Macro tienen un exclusivo stand con terraza propia para que los clientes cuenten con una visión preferencial de los partidos. Además, poseen juegos y activaciones con entrega de merchandising de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como un punto de encuentro para cambiar figuritas del álbum de la Copa del Mundo.

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En los días que juegue la Selección Argentina contra Austria y Jordania, Visa y Banco Macro tendrán activaciones diferentes.

“El Fan Fest y toda la fiesta que hay alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”, aseguró Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, comentó: “En Banco Macro compartimos con el G.C.B.A y VISA la misma pasión, ilusión y orgullo de alentar a nuestra Selección. Por eso, apoyamos el Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires; un espacio para vivir juntos la emoción del Mundial y para que los argentinos estemos unidos en estos momentos tan especiales. Pensar en grande también es acompañar los sueños, las alegrías y las pasiones de nuestro país", afirmó.

El Fan Fest para ver a la Selección Argentina

En el Fan Fest hay una pantalla gigante con la transmisión oficial en vivo de los partidos de la Selección Argentina y encuentros de relevancia, acompañados por un circuito cerrado de TV que proyecta notas en vivo e imágenes del público.

Además, es posible asistir a shows en vivo en los cierres y aperturas de cada partido que incluye música, DJ's en vivo, y artistas itinerantes con bombos y freestylers.

Del mismo modo, hay Puntos Fotográficos para tomarse imágenes con réplicas de la Copa del Mundo, con el camión de la Selección Argentina, el corazón BA y un mural artístico.

Para almorzar y cenar, el Fan Fest cuenta con un Patio Gastronómico, donde hay espacios recreativos provistos por los principales patrocinadores de la Ciudad y un paseo de foodtrucks con comodidades para sentarse.

LM/MSS