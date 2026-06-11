El reglamento de la FIFA: 50 claves para entender el Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 no será una edición más; será la más grande de la historia. Para que no te pierdas ningún detalle de este evento sin precedentes en Estados Unidos, Canadá y México, los 50 puntos clave para entender el evento.

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1- Dónde se jugará la Copa del Mundo 2026

Tres países anfitriones: Por primera vez, el torneo será organizado conjuntamente por tres federaciones: Canadá, México y Estados Unidos. Para coordinar la compleja logística operativa, se han fundado filiales locales de la FIFA en Toronto, Ciudad de México y Miami.

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Para coordinar la compleja logística operativa, se han fundado filiales locales de la FIFA en Toronto, Ciudad de México y Miami.

2- Cuántas selecciones jugarán en total

Expansión a 48 equipos: El Consejo de la FIFA aumentó a 48 el número de selecciones participantes, batiendo el récord absoluto de asistencia de países en una fase final del torneo.

3- Cómo se distribuyen los grupos

Doce grupos de cuatro: Las selecciones se repartirán en 12 grupos. En esta primera fase, jugarán bajo un sistema de fase de grupos donde la victoria otorga tres puntos, el empate uno y la derrota cero.

4- Quiénes consiguen el billete a la siguiente ronda

Clasificación a eliminación directa: Pasarán a la siguiente fase los dos mejores equipos de cada grupo y, como gran novedad, los ocho mejores terceros de entre todos los grupos.

5- Qué cambia en las fases eliminatorias

Nueva ronda de dieciseisavos: Debido al aumento de equipos, se añade una ronda eliminatoria previa a los octavos de final. En estos dieciseisavos de final competirán un total de 32 selecciones.

6- Qué lugar ocuparán los locales en el sorteo

Posiciones de los anfitriones: México ya tiene asignada de antemano la posición A1, Canadá la B1 y Estados Unidos la D1 para sus respectivos grupos.

7- Cuánto dura el campeonato

Calendario extendido: La fase final del Mundial está programada para disputarse desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

Argentina compartirá grupo con Argelia, Jordania y Austria.

8- Qué pasa si hay empate a puntos en el grupo

Criterios de desempate en grupos: Si hay igualdad de puntos, se mirarán los puntos en partidos directos, la diferencia de goles y los goles marcados entre los equipos implicados. Si persiste la igualdad, se aplicarán esos mismos criterios a la totalidad de los partidos del grupo.

9- La disciplina a la hora de definir un clasificado

Fair Play como desempate: En caso de empate total tras los criterios deportivos, se usarán los puntos de conducta deportiva (restando puntos por tarjetas recibidas). Si aun así siguen igualados, decidirá el Ranking FIFA.

10- Cómo se resuelven los partidos de eliminación directa

Prórroga y penales: Si hay empate al final de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos de 15 minutos de prórroga. De persistir la igualdad, el ganador se decidirá en una tanda de penales.

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11- Con cuánta antelación deben viajar los equipos

Llegada obligatoria: Las selecciones deben aterrizar en el país anfitrión donde debutarán al menos cinco días antes de su primer partido oficial.

12- Dónde se hospedan las delegaciones

Alojamiento oficial: Durante el torneo, los equipos solo pueden hospedarse en hoteles de concentración (principales o de sede) designados oficialmente por la FIFA.

13- Cómo se gestionan los traslados

Bases operativas: Hasta el final de la fase de grupos, los equipos tendrán una base operativa fija. A partir de los dieciseisavos de final, deberán desplazarse entre las sedes según sus respectivos cruces.

14- El descanso de los futbolistas entre partidos

Periodo de descanso: La FIFA garantiza un mínimo de tres días de descanso entre partidos para cada selección, salvo en el breve intervalo que separa las semifinales del partido por el tercer puesto.

15- Amistosos de última hora

Partidos amistosos previos: Las selecciones ya jugaron amistosos en los países anfitriones, pero nunca en los estadios oficiales del Mundial ni contra equipos de su mismo grupo.

Argentina ya disputó sus dos partidos previos a la gran cita: venció 2-0 a Honduras e hizo lo mismo ante Islandia por 3-0.

16- Dónde se prepararán los partidos

Entrenamientos oficiales: No se permite entrenar en los estadios de los partidos para preservar el césped; se usarán exclusivamente las instalaciones de entrenamiento vinculadas a sus hoteles.

17- Reconocimiento al campo de juego

Familiarización con el estadio: Los equipos tendrán derecho a una sesión para pisar el césped del estadio (con calzado deportivo, sin entrenar) la víspera de su primer partido en dicho recinto.

18- Bajo qué condiciones se jugará el torneo

Césped natural obligatorio: Todos los partidos se disputarán en campos de césped natural que sigan de manera estricta las directrices de calidad impuestas por la FIFA.

19- Qué dimensiones tendrán las canchas

Dimensiones estándar: El terreno de juego debe tener preferiblemente unas medidas de 105 metros de largo por 68 metros de ancho.

20- Quién decide si se cierra el techo de un estadio

Cubiertas retráctiles: La decisión de abrir o cerrar un techo retráctil antes del partido corresponde al director de partido de la FIFA. Si se cierra durante el juego, así debe permanecer hasta el final.

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21- Fumar en las instalaciones

Espacios sin humo: Está terminantemente prohibido fumar o vapear en todas las áreas de competición, incluyendo los vestuarios y las áreas técnicas.

22- Cómo funciona la primera convocatoria

Lista provisional extensa: Las federaciones deben enviar primero una lista de entre 35 y 55 jugadores, de los cuales al menos cuatro deben ser guardametas.

23- Cuántos futbolistas irán finalmente convocados

Lista definitiva: La convocatoria final para el Mundial debe tener un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores inscritos.

24- El requisito para la portería

Tres porteros obligatorios: En la lista final de hasta 26 jugadores, es estrictamente necesario incluir al menos tres arqueros.

25- Modificaciones en la lista por contratiempos médicos

Sustitución por lesión grave: Un jugador de la lista definitiva puede ser reemplazado por lesión o enfermedad grave hasta 24 horas antes del primer partido de su equipo, previa aprobación médica de la FIFA.

26- El privilegio reglamentario para los arqueros

Cambio de portero durante el torneo: A diferencia de los jugadores de campo, un portero lesionado de gravedad puede ser sustituido en cualquier momento de la fase final por uno de los arqueros de la lista provisional.

27 Cuándo deben liberar los clubes a sus jugadores

Cesión de clubes: Los clubes están obligados a liberar a los jugadores a partir del 25 de mayo de 2026, salvo excepciones para quienes jueguen finales de confederación, que tendrán como límite el 30 de mayo.

28- Cómo se controla el acceso a las zonas exclusivas

Acreditaciones: Solo los jugadores con acreditación oficial de la FIFA pueden participar. Estas deben llevarse de forma visible en todo momento tanto en estadios como en hoteles.

29- Qué Dorsales están permitidos

Numeración fija: Los jugadores deben usar los números del 1 al 26, reservando obligatoriamente el número 1 para un portero.

Cada jugador tendrá un número designado entre el 1 y el 26.

30- Cómo deben identificarse las camisetas

Nombres en la indumentaria: Se debe lucir el apellido o un sobrenombre aprobado en el dorsal, que sea claramente legible y coincida de manera exacta con la lista definitiva.

31- Cuántas equipaciones debe tener cada selección

Dos colores de uniforme: Cada equipo debe informar de dos uniformes claramente diferenciados: uno predominantemente oscuro y otro predominantemente claro.

32- El caso de los arqueros

Tres opciones para porteros: Los guardametas deben disponer de tres uniformes de colores distintos entre sí y totalmente diferentes a los de los jugadores de campo.

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33- Qué parches se lucirán en la indumentaria

Parches oficiales: La FIFA suministrará escudos con el logotipo del Mundial para la manga derecha y, posiblemente, uno de campaña social para la manga izquierda.

34- Con qué pelotas se disputará el torneo

Pelotas oficiales: Solo se pueden usar los balones suministrados directamente por la FIFA, tanto en partidos como en entrenamientos y calentamientos.

35- Qué distintivo llevará el líder del equipo

Brazaletes de capitán: El capitán de cada equipo está obligado a usar el brazalete específico que le entregue la organización de la FIFA.

36- Cuántos cambios normales se pueden realizar

Cinco sustituciones: Se permiten hasta cinco cambios por equipo en un máximo de tres oportunidades (ventanas) durante el partido, además del tiempo de descanso.

37- Sustituciones extra en el alargue

Cambio adicional en prórroga: Si el partido llega al alargue, los equipos disponen de un cambio más y una oportunidad de sustitución adicional.

38- Cómo se protege la salud neurológica del jugador

Sustitución por conmoción cerebral: Se permite una sustitución permanente adicional por partido en caso de sospecha de conmoción cerebral, independientemente de los cambios que ya se hayan realizado.

39- Qué herramientas tecnológicas asistirán a los árbitros

VAR y fuera de juego: Se utilizará el sistema de videoarbitraje (VAR) y la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego para apoyar de forma precisa las decisiones arbitrales.

40- Cómo se sabe si el balón entró por completo

Detección automática de goles: Los estadios contarán con la tecnología de la línea de gol para verificar de manera instantánea en el reloj del árbitro si el balón cruzó la línea de meta.

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41- Como se cambaten las altas temperaturas

Pausas de refresco: El árbitro podrá autorizar pausas de hasta un minuto para beber agua en caso de condiciones meteorológicas extremas de calor y humedad.

42- Cuántas personas pueden estar en el banquillo

Área técnica: En el banquillo pueden sentarse un máximo de 26 personas: 15 jugadores suplentes y 11 miembros debidamente acreditados del cuerpo técnico.

43- Cuál es la sanción por acumular amonestaciones

Tarjetas amarillas: Si un jugador acumula dos tarjetas amarillas en partidos distintos, será suspendido automáticamente para el siguiente encuentro.

44- Cuándo se limpian las amonestaciones

Limpieza de tarjetas: Las tarjetas amarillas se anularán tras los cuartos de final para garantizar que ningún futbolista se pierda la gran final por acumulación de tarjetas sencillas.

45- Qué requisitos médicos previos se exigen

Exámenes cardiacos: Todos los jugadores deben haberse sometido a electrocardiogramas y pruebas cardiovasculares exhaustivas en los meses previos al torneo.

46- Cómo se actúa ante una emergencia grave en el campo

Parada cardiorrespiratoria: En caso de colapso, el personal médico tiene la autorización expresa para entrar al campo inmediatamente sin necesidad de esperar la señal del árbitro.

47- Cómo se gestiona el juego limpio de sustancias

Controles de dopaje: Los jugadores pueden ser requeridos para realizar pruebas de dopaje en cualquier momento del torneo, tanto en días de competición como fuera de ella.

48- Cómo es la regla del trofeo original

El Trofeo Original: La selección ganadora recibirá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ original durante la ceremonia, pero deberá devolverlo antes de salir del estadio, recibiendo a cambio una réplica oficial.

La selección ganadora recibirá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ original durante la ceremonia, pero deberá devolverlo antes de salir del estadio, recibiendo a cambio una réplica oficial.

49- Los premios individuales

Premios individuales: Se entregarán las Botas, Balones y Guantes de Oro, Plata y Bronce, además del Premio al Mejor Jugador Joven (reservado para los nacidos a partir del 1 de enero de 2005).

50- Hay premio para el juego limpio

Premio Fair Play: El equipo con mejor conducta recibirá el trofeo Fair Play y una donación de 50.000 USD, la cual estará destinada a proyectos de desarrollo social relacionados con el fútbol en su país de origen.

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