Galería de fotos: México 1986, el Mundial que convirtió a Maradona en estrella

En junio de 1986, la Selección Argentina de fútbol tocaba el cielo con las manos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Conducido técnicamente por Carlos Salvador Bilardo y liderado en la cancha por un inspirado Diego Armando Maradona, el conjunto albiceleste se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia tras vencer a Alemania Federal por 3 a 2 en una final memorable.

Aquella cita mundialista no fue un torneo más. Se convirtió, de manera indiscutible, en el escenario del nacimiento de un mito global. La actuación de Maradona a lo largo de los siete partidos disputados en tierras aztecas quedó registrada en los libros de historia como el rendimiento individual más determinante en la historia de los mundiales de la FIFA.

Galería de fotos: el Mundial 1986 en México