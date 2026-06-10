Fotogalería: la Fundación Cimientos convocó a importantes figuras por la educación y la integración de jóvenes vulnerables

La Fundación Cimientos celebró este martes una nueva edición de su clásico evento anual bajo el lema "Hay títulos que cambian historias", convocando, en la Ciudad de Buenos Aires, a primeras figuras del sector público y privado para promover el egreso de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El evento se realizó en el Salón Central de La Rural, barrio porteño de Palermo.

Fotogalería:

Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de la Fundación Cimientos

Alejandro Berard, presidente de Cimientos

La subasta, a cargo del presidente y la directora ejecutiva de la Fundación Cimientos

La subasta, a cargo del presidente y la directora ejecutiva de la Fundación Cimientos

Egresados que recibieron la asistencia de la Fundación Cimientos

Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de la Fundación Cimientos

Alejandro Berard, presidente de Cimientos

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El secretario general del Consejo Federal de Educación, José Thomas, con el presidente y la directora ejecutiva de Cimientos

Los ministros Pablo Quirno y Sandra Pettovello

Los ministros Sandra Pettovello y Pablo Quirno

El Ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, junto al presidente y la directora ejecutiva de Cimientos

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, en el centro, acompañado por el presidente de Cimientos, la directora ejecutiva y otras figuras

El Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, junto al presidente de Cimientos y su directora ejecutiva

El presidente de Cimientos y la directora ejecutiva de la Fundación Cimientos con Luciana Geuna