Fotogalería: la Fundación Cimientos convocó a importantes figuras por la educación y la integración de jóvenes vulnerables

La Fundación Cimientoscelebró este martes una nueva edición de su clásico evento anual bajo el lema "Hay títulos que cambian historias", convocando, en la Ciudad de Buenos Aires, a primeras figuras del sector público y privado para promover el egreso de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El evento se realizó en el Salón Central de La Rural, barrio porteño de Palermo.
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