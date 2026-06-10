miércoles 10 de junio de 2026
Cena Fundación Cimientos 09062026
FOTOGALERíA
EVENTO ANUAL

Fotogalería: la Fundación Cimientos convocó a importantes figuras por la educación y la integración de jóvenes vulnerables

La campaña de este año propone crear un paralelo entre la expectativa que genera el próximo Mundial de Fútbol y la lucha de miles de estudiantes para terminar sus estudios.

Agregar PERFIL en Google

La Fundación Cimientos celebró este martes una nueva edición de su clásico evento anual bajo el lema "Hay títulos que cambian historias", convocando, en la Ciudad de Buenos Aires, a primeras figuras del sector público y privado para promover el egreso de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El evento se realizó en el Salón Central de La Rural, barrio porteño de Palermo.

Fotogalería:

Cena Fundación Cimientos 09062026
Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de la Fundación Cimientos
Cena Fundación Cimientos 09062026
Alejandro Berard, presidente de Cimientos
Cena Fundación Cimientos 09062026
La subasta, a cargo del presidente y la directora ejecutiva de la Fundación Cimientos
Cena Fundación Cimientos 09062026
La subasta, a cargo del presidente y la directora ejecutiva de la Fundación Cimientos
Cena Fundación Cimientos 09062026
Egresados que recibieron la asistencia de la Fundación Cimientos
Cena Fundación Cimientos 09062026
Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de la Fundación Cimientos
Cena Fundación Cimientos 09062026
Alejandro Berard, presidente de Cimientos

Cena Fundación Cimientos 09062026

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026
El secretario general del Consejo Federal de Educación, José Thomas, con el presidente y la directora ejecutiva de Cimientos

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026
Los ministros Pablo Quirno y Sandra Pettovello
Cena Fundación Cimientos 09062026
Los ministros Sandra Pettovello y Pablo Quirno

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026
El Ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, junto al presidente y la directora ejecutiva de Cimientos

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, en el centro, acompañado por el presidente de Cimientos, la directora ejecutiva y otras figuras

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026
El Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, junto al presidente de Cimientos y su directora ejecutiva

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026
El presidente de Cimientos y la directora ejecutiva de la Fundación Cimientos con Luciana Geuna

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026

Cena Fundación Cimientos 09062026
Mercedes Méndez Ribas con la legisladora Manuela Thourte

Cena Fundación Cimientos 09062026

También te puede interesar
En esta Nota