Esteban Paulón sobre Adorni: "Los aliados se tiran sobre la granada"

El diputado nacional Esteban Paulón aseguró que “los aliados se tiran sobre la granada” al cuestionar que sus pares de la UCR y el PRO no se sentarían en la sesión de esta tarde que estaba prevista para tratar la interpelación del jefe de gabinete, Manuel Adorni.

“Hay una discusión reglamentaria en la Cámara, en las últimas semanas y sobre todo después de la declaración de Adorni en la nota con José del Río donde admitió que mintió en el Congreso”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Qué dijo Paulón sobre Adorni

“Esa entrevista cambió mucho el clima del Congreso en términos de avanzar firmemente hacia la interpelación y la moción de censura tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y el gobierno está desesperado viendo de qué manera termina de ganar tiempo o posterga este tratamiento que ya era inminente”, agregó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Nosotros desde distintos sectores de la oposición habíamos convocado una sesión para esta tarde donde algunos de los sectores aliados al gobierno, el PRO y la UCR, estaban muy incómodos porque hacia su electorado y por convicción seguramente están convencidos que Adorni tiene que dejar el cargo, pero tampoco quieren romper su alianza con la Libertad Avanza, una alianza sobre todo en términos electorales para la provincia de Buenos Aires y algunas otras jurisdicciones”, sostuvo Paulón.

Y luego completó: “Entonces el gobierno les tira una soga planteando la posibilidad de abrir la comisión de Asuntos Constitucionales la semana que viene. Y les da un argumento, una coartada, para poder decir hoy a la tarde ´yo no me siento en la sesión porque voy a ir a la comisión la semana que viene”.

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“La trampa”

“Ahora la trampa es que la reunión de Comisión a la que se convoca, a la que el gobierno convoca y que va a ser la excusa por la cual el PRO y la UCR van a explicar por qué no se sientan a debatir la interpelación de Adorni, es que es una reunión informativa”, enfatizó el diputado socialista.

“No tiene ningún objetivo de dictaminar, ni de avanzar en un tratamiento real. Es decir, el martes que viene nos veremos las caras en la comisión. Yo voy a estar allí porque soy autor de uno de los proyectos, porque soy miembro de una de las comisiones. Estaré para contar de qué trata mi proyecto, pero la verdad es que de ahí no sale nada”, insistió.

“Y me parece que también el PRO y la UCR, con el paso de las semanas, cuando el gobierno planche todo este tema, van a tener que explicar por qué hoy, que estaba ya casi conformado el quórum y que estábamos avanzando hacia la posibilidad incluso de aplicar fecha para la interpelación Adorni, por qué hoy finalmente no se sentaron si en público, han sido tan vehementes y han sido tan enfáticos en la necesidad de que Adorni deje su cargo y obviamente que el Congreso tiene un rol al respecto”, reiteró en su argumentación.

Además señaló que “la sesión está convocada hoy a la tarde”. “Nosotros vamos a bajar a dar el debate, vamos a intentar obtener el quórum. En caso de no obtener el quórum tenemos la posibilidad de hacer expresiones, lo que se llama expresiones en minoría, es decir, argumentar por qué creemos que esta sesión debió haberse realizado”, puntualizó.

También aclaró que “el PRO y la UCR incluso podrían sentarse hoy e ir el martes que viene a la comisión, porque la comisión ya está convocada y ya se va a hacer la reunión del martes”.

“Ahí se consuma la movida porque estos bloques quieren que se consume y uno tiende a pensar que quizá se subieron a la ola de indignación popular que hubo con las últimas declaraciones de Adorni, pero cuando hacen doble clic en los acuerdos políticos que tienen, en comisiones que presiden en la Cámara, que no les tocarían por la proporcionalidad, en la perspectiva de una elección el año que viene en la provincia de Buenos Aires, donde sobre todo Cristian Ritondo intenta cerrar un acuerdo con la Libertad Avanza, en un ministro como Diego Santilli, que si bien es del PRO, hoy es ministro del interior de este gobierno, evidentemente privilegian su acuerdo político con el gobierno por sobre los valores que dicen defender, de honestidad, transparencia, porque la verdad que lo de Adorni es insólito, es insostenible, y aparte va a seguir arrojando novedades, y está a tiro de la imputación”, argumentó.

Además expresó que “hasta Javier Milei asume que es un problema a Adorni, porque le acaba de quitar su función en la cual tenía el mayor activo, que era la vocería presidencial”.

“Eso habla de un reconocimiento del propio Milei de que Adorni hoy es un funcionario que no puede ni siquiera dar la cara en la pública. Acá los aliados se tiran sobre la granada, como se dice habitualmente, para defender a un funcionario que el propio presidente paulatinamente le va soltando la mano”, cerró Paulón.