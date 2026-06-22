Agost Carreño convierte la pelea por Adorni en un examen republicano para Córdoba

En una semana marcada por la tensión en el Congreso nacional por el factor Adorni, el legislador del PRO Oscar Agost Carreño trasladó la discusión a Córdoba con un proyecto de resolución que promete generar ruido político en la Unicameral provincial.

A través de su iniciativa, el dirigente amarillo impulsa que la Legislatura de Córdoba instruya a sus tres senadores e inste a sus 18 diputados nacionales a promover y acompañar los mecanismos constitucionales de control sobre el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

El planteo del legislador opositor apunta directamente a la interpelación y una eventual moción de censura contra el funcionario libertario, una herramienta prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, pero de escasa utilización desde la reforma constitucional de 1994.

El texto de la resolución propuesta sostiene que los representantes cordobeses deben promover esos mecanismos “respecto del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, incluyendo la interpelación y, en caso de corresponder, la moción de censura”.

Agost Carreño se propone llevar el tema al recinto este miércoles mediante un pedido de tratamiento sobre tablas. Aunque, en principio, cuenta con poco margen de maniobra para lograr su aprobación, el proyecto abre una discusión política puertas adentro en el peronismo cordobés y en los bloques opositores frente al gobierno de Javier Milei.

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La iniciativa del parlamentario no está construida únicamente como una ofensiva contra Adorni. El argumento central busca instalar que el problema excede una disputa partidaria y pone en debate el funcionamiento de los mecanismos de control republicano.

En sus fundamentos, el jefe del bloque PRO sostiene que los cuestionamientos sobre las explicaciones brindadas por el ministro coordinador ante el Congreso “exceden ampliamente una mera controversia política o una diferencia de criterio administrativo”.

Y agrega que, de confirmarse esas observaciones, estaría comprometido "uno de los pilares esenciales del sistema republicano: la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas de manera veraz ante los representantes del pueblo”.

La movida política del dirigente amarillo con tonada cordobesa es clara: evitar que el reclamo quede reducido a una pulseada opositora contra Milei y presentarlo como una discusión institucional que interpela a todos los legisladores, tanto en el Congreso nacional como en la Unicameral cordobesa.

Ruido a dos bandas

El impacto político del proyecto excede la figura de Adorni. En Córdoba, la iniciativa obliga a ordenar posiciones en un escenario donde el poder provincial mantiene una relación ambivalente con la Casa Rosada y otorga cierto margen de "libertad de acción" a los peronistas federales en la Cámara baja. En el caso de la Unicameral, además, aporta tensión a la interna oficialista.

Ante el caso Adorni, el gobernador Martín Llaryora y el diputado nacional Juan Schiaretti exhibieron movimientos contrapuestos en los últimos días. Desde una postura más dura, el exmandatario afirmó que “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros”. Y enfatizó: “El gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”.

En la oposición cordobesa, el escenario tampoco es uniforme. El juecismo se muestra como un aliado firme de Milei, aunque Luis Juez se desmarcó y expresó su malestar por el impacto del denominado “Adornigate” sobre la gestión libertaria. Por su parte, la UCR evita confrontar de manera explícita y busca no quedar asociada a una ofensiva impulsada desde sectores opositores más duros contra el poder libertario que ocupa la Casa Rosada.

En ese contexto, el proyecto de Agost Carreño funciona como una prueba política para cada bloque: obliga a definir si la relación con Milei pesa más que el reclamo institucional de control parlamentario.

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Órgano de control

Uno de los puntos centrales del proyecto es la reivindicación del Congreso nacional como órgano de control del Poder Ejecutivo. Agost Carreño plantea que la interpelación y la censura no deben ser vistas como herramientas extraordinarias, sino como mecanismos propios de una democracia constitucional.

El argumento más fuerte de la iniciativa aparece cuando advierte sobre el riesgo de que esos mecanismos queden inutilizados. “La fortaleza de una república no depende únicamente de la existencia formal de mecanismos de control, sino también de la voluntad institucional de utilizarlos cuando las circunstancias así lo ameritan”, declaró.

La frase condensa el objetivo político del planteo: no solamente cuestionar la continuidad de Adorni, sino obligar a los legisladores a tomar posición sobre el ejercicio efectivo del control parlamentario.

En sus argumentos, el texto enumera distintos motivos que, según Agost Carreño, justifican activar los mecanismos constitucionales. Entre ellos menciona presuntas inconsistencias entre las explicaciones brindadas al Congreso y la información posteriormente conocida; observaciones vinculadas al uso de recursos estatales; cuestionamientos relacionados con declaraciones juradas patrimoniales; e investigaciones y denuncias que involucran al funcionario.

“La interpelación y la eventual moción de censura no constituyen sanciones anticipadas ni juicios de culpabilidad”, advirtió el legislador provincial y exdiputado nacional. Por el contrario, sostuvo que son: “Instrumentos institucionales previstos por el constituyente para esclarecer hechos de relevancia pública, exigir explicaciones políticas y permitir que el Congreso ejerza efectivamente su función de control sobre los actos del Poder Ejecutivo”.

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La pulseada en el Congreso

En la Cámara de Diputados, el oficialismo activó una estrategia de contención para descomprimir el conflicto alrededor de Adorni. La Libertad Avanza (LLA) acordó con bloques aliados —entre ellos el PRO, la UCR e Innovación Federal— abrir la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los expedientes vinculados con la interpelación y la moción de censura.

La jugada le permite a LLA ganar tiempo, evitar una sesión inmediata y administrar los tiempos del debate desde comisión. Por su parte, la oposición dura cuestionó el acuerdo y acusó a las bancadas dialoguistas de actuar como “republicanos selectivos” al facilitar una estrategia destinada a proteger al jefe de Gabinete.

En el Senado, en cambio, el foco estará puesto en las próximas horas de cara a la sesión del jueves. La jefa libertaria Patricia Bullrich negoció con bloques aliados modificar el esquema parlamentario para habilitar el tratamiento sobre tablas con una mayoría agravada, aunque, para descomprimir el conflicto, también abrió la puerta al debate en comisión.

El peronismo, encabezado por José Mayans, sostiene una posición diferente: interpreta que no son necesarios los dos tercios y que alcanza con una mayoría absoluta de 37 senadores por tratarse de una herramienta operativa prevista en la Constitución. Así, la disputa parlamentaria por Adorni continúa tensionada y permanece en el centro de la agenda política.