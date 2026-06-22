Passerini convoca a Quinteros para un nuevo ente municipal: Qué dice el decreto de la Unidad de control de la noche en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba formalizó este lunes una respuesta institucional al descontrol en el circuito nocturno de la ciudad. El intendente Daniel Passerini firmó el Decreto N° 161, publicado en el Boletín Municipal del 22 de junio de 2026, por el que se crea la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública.

El organismo tendrá a cargo la supervisión y el control de bares, boliches y locales nocturnos, en un contexto marcado por el asesinato de Agostina Vega y las irregularidades detectadas en el boliche Waschitas.

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La nueva Unidad Ejecutora Mixta funcionará como órgano colegiado y consultivo. Su función principal es asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal, al Concejo Deliberante, a los Tribunales Administrativos de Faltas y a los entes descentralizados sobre la actividad comercial nocturna y los espectáculos públicos.

El decreto establece que la Unidad podrá solicitar el asesoramiento y proponer acciones conjuntas con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, organizaciones empresariales y sindicales, y universidades. También dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

La norma fue firmada por el propio Passerini junto al secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández; el secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, Ignacio Rafael Gei; y el administrador general de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, René Lucas Carpio Serrano.

Registros digitales para habilitaciones y productores

El artículo segundo del decreto encomienda a la nueva Unidad el diseño y la propuesta de reglamentación para cuatro registros en línea. El primero es un Registro de Dueños de Establecimientos sujetos a control. El segundo, un Registro de Productoras de Espectáculos Públicos. El tercero, un Registro de Gestores y/o Intermediarios de trámites ante el Ente Municipal de Fiscalización y Control. El cuarto queda abierto a cualquier otro registro que la Unidad considere pertinente para mejorar la fiscalización y la transparencia.

La Unidad también deberá revisar el estado de las habilitaciones de los establecimientos comerciales y espectáculos públicos existentes, identificar vacíos legales, disposiciones obsoletas o duplicaciones normativas, y proponer actualizaciones al marco regulatorio vigente.

Operativos masivos durante 90 días

El artículo tercero del decreto dispone la realización inmediata de Operativos de Controles Masivos y Simultáneos sobre los establecimientos alcanzados por el Código de Espectáculos Públicos —Ordenanza N° 11.684 y sus modificatorias— y sobre los locales de servicios abiertos las 24 horas, regulados por las Ordenanzas N° 13.139 y 13.140.

Los operativos abarcarán todo el ejido de la Ciudad de Córdoba, se desarrollarán de forma conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y se extenderán durante los próximos 90 días corridos desde la publicación del decreto. El objetivo declarado es optimizar las tareas de inspección y fiscalización, y receptar denuncias en el ámbito de las competencias municipales.

Por qué ahora

Los fundamentos del decreto son explícitos respecto del diagnóstico que motivó la medida. El texto señala que la expansión de la actividad nocturna y la proliferación de comercios han generado "focos de conflicto en torno a la seguridad pública, la contaminación acústica y la ocupación del espacio público".

También advierte sobre establecimientos que, excediendo su rubro autorizado, actúan como "anexos informales de la nocturnidad, facilitando el expendio de alcohol y alterando la convivencia y el descanso de los vecinos". El decreto no menciona bares que son fachada para otro tipo de actividades -como por ejemplo facilitación de drogas y pastillas o la prostitución-.

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El municipio enmarca la creación de la Unidad dentro de los convenios de cooperación ya existentes con la Provincia: el Marco de Cooperación ratificado por Ordenanza N° 13.453 el 2 de mayo de 2024 y el Convenio de Cooperación ratificado por Ordenanza N° 13.454, ambos firmados originalmente el 12 de marzo de 2024 entre la Municipalidad de Córdoba, el Ministerio de Seguridad provincial y el Ministerio Público Fiscal.

El decreto omite el caso Agostina Vega o el boliche Waschitas de manera explícita, pero el texto normativo llega en medio del debate político y judicial por el crimen que sacudió a la ciudad. La investigación por el homicidio de la joven expuso irregularidades en las habilitaciones y controles de locales nocturnos, y generó presión sobre el municipio para demostrar capacidad de respuesta institucional.

La norma apela a la Ordenanza N° 13.443 que creó el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC) como antecedente de cambio de paradigma, al concentrar en ese organismo el "poder de policía integral para la habilitación y control de las actividades económicas lucrativas y la vía pública". La nueva Unidad no reemplaza al EMFyC sino que actúa como instancia de coordinación estratégica por encima de los operativos existentes.