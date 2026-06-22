EPEC anunció cortes programados por mantenimiento y mejoras en el servicio en distintas localidades de Córdoba

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba informó interrupciones del suministro eléctrico entre el 23 y el 27 de junio de 2026 en distintas localidades de la provincia, debido a tareas de mantenimiento, poda y mejoras en redes de alta y media tensión. Los cortes afectarán zonas de Córdoba, Huerta Grande, Salsipuedes y Río Ceballos, con distintos horarios y duraciones, en el marco de trabajos programados para optimizar el sistema eléctrico.

El 23 de junio de 07:45 a 08:00, se realizarán trabajos sobre red de alta tensión que afectarán localidades como Ausonia, La Laguna, Pasco, Idiazábal, Etruria, Chazón, Ucacha, Bengolea y Pascanas. Ese mismo día, de 08:30 a 10:30, habrá poda sobre red de media tensión en Huerta Grande, en los barrios El Cóndor, Tres Árboles, El Balneario y Los Diques.

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El 24 de junio se registrarán múltiples interrupciones. De 09:00 a 11:00, por poda sobre red de alta tensión, el corte será total en barrio Centro de Huerta Grande. Luego, en Salsipuedes, habrá dos interrupciones: de 14:00 a 14:15 y de 14:00 a 17:00, por mantenimiento en red aérea, con afectación total y parcial en distintos barrios como Villa La Selva, Centro, Las Tejas y Villa Silvina, entre otros.

En Río Ceballos, el 24 de junio también habrá cortes de 14:00 a 14:15 y de 16:45 a 17:00 por mantenimiento en red aérea, con afectación total en barrios como Los Nogales Norte, La Lucinda, Villa Los Altos, Cantegril y Cooperativa Horizonte, y parcial en sectores como Libertador San Martín, Villa Corema y El Caracol.

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Finalmente, el 27 de junio de 17:00 a 17:15, se interrumpirá el servicio en localidades como Ausonia, La Laguna, Pasco, Idiazábal, Etruria, Chazón, Ucacha, Bengolea y Pascanas, por trabajos en líneas de alta tensión. La empresa recordó que los usuarios pueden consultar información actualizada sobre los cortes programados a través de los canales oficiales de EPEC o comunicarse al 0800-777-0000 para realizar consultas.