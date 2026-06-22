El fútbol sigue siendo el favorito de los cordobeses, aunque el pádel continúa expandiéndose

Casi la mitad de los cordobeses practica algún deporte o actividad física y, aunque el fútbol continúa siendo la disciplina más elegida, el pádel se consolida como uno de los fenómenos deportivos de mayor crecimiento en la provincia. Actualmente, el 47,2% de la población realiza alguna actividad vinculada al deporte, el ejercicio o la recreación.

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El fútbol mantiene un liderazgo indiscutido con el 31,8% de las preferencias, concentrando casi un tercio de las menciones entre quienes realizan actividad física. Detrás aparecen opciones ligadas al entrenamiento y el bienestar, como el gimnasio (19,8%) y el running (18,6%), reflejando una diversificación de los hábitos deportivos.

En ese escenario, el pádel se posiciona como una de las disciplinas que más creció en los últimos años. Actualmente lo practica el 3,1% de los cordobeses, lo que representa a más de 96.000 personas en toda la provincia. Aunque el porcentaje parece menor frente a otros deportes, evidencia la consolidación de una comunidad cada vez más numerosa.

El crecimiento del pádel responde a múltiples factores. Su formato permite combinar actividad física con encuentros sociales, una característica que lo convirtió para muchos en una alternativa recreativa que va más allá de la competencia. Por eso, suele ser definido como el “primo social” del tenis.

La expansión de canchas, torneos y complejos deportivos también acompañó este fenómeno. En los últimos años, Córdoba registró una fuerte incorporación de nuevos espacios para la práctica de este deporte, impulsando su popularidad entre distintas franjas etarias.

Más deporte, mejor salud

Más allá de las preferencias deportivas, especialistas destacan la importancia de sostener una rutina regular de actividad física para mejorar la salud y la calidad de vida. Las recomendaciones actuales indican realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado para obtener beneficios cardiovasculares y metabólicos.

En esa línea, una investigación que analizó durante tres décadas los hábitos de más de 147.000 personas encontró que dedicar entre 90 y 119 minutos semanales al entrenamiento de fuerza se asocia con un 13% menos de riesgo de muerte prematura por cualquier causa y con una reducción del 19% en el riesgo de fallecer por enfermedades cardíacas.

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Los resultados refuerzan la importancia de incorporar el ejercicio a la rutina cotidiana, ya sea a través de deportes tradicionales como el fútbol, actividades en auge como el pádel o entrenamientos orientados al fortalecimiento muscular. En todos los casos, la práctica regular continúa siendo una de las principales herramientas para promover una vida más saludable.